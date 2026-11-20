Президент США Дональд Трамп назвав «дурними людьми» тих, хто критикує його добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявив, що підтримує контакти з керівниками Росії та Китаю, а особисті взаємини з ними вважає перевагою для Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеозапис пресконференції Трампа.

Що Трамп відповів критикам дружби з Путіним

Під час спілкування з журналістами 20 листопада американського президента запитали про його слова на адресу Путіна, якого він назвав другом. Трамп захистив свої особисті стосунки з російським диктатором і заявив, що не бачить у них нічого поганого.

«У нас дуже чудові стосунки. Це, до речі, позитив. Дурні люди кажуть: "О, це жахливо. Він ладнає з ним". Я ладжу з Росією. Я ладжу з Китаєм. Я ладжу з багатьма людьми. З деякими не ладжу», – сказав президент США.

Водночас на пряме запитання журналіста, чи вважає він Путіна другом саме для Америки, Трамп відповів, що не може говорити від імені Сполучених Штатів. Натомість наголосив на власних добрих взаєминах із російським керівником.

«Я вважаю його людиною, з якою маю дуже хороші стосунки. І вони справді дуже хороші», – заявив американський президент.

фото: кадр трансляції

Трамп розповів про «хімію» з Путіним і Сі Цзіньпіном

Окремо американський президент згадав тристоронню зустріч із Путіним та головою Китаю Сі Цзіньпіном. Трамп назвав її першою в історії зустріччю лідерів США, Росії та Китаю в такому форматі.

За словами президента США, він їхав на переговори з переконанням, що зможе знайти спільну мову з обома керівниками та владнати розбіжності. Трамп запевнив, що зустріч пройшла успішно, а між учасниками нібито виникли особливі взаємини.

«Між нами була така хімія, такий електричний струм, така дружба, якої раніше ніколи не бачили», – розповів Трамп.

Він також наголосив, що хороші стосунки з керівниками Росії та Китаю, на його думку, сприяють безпеці Сполучених Штатів.

Рубіо підтримав дипломатичний підхід Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо також виступив на захист контактів американського президента з авторитарними лідерами. За інформацією Associated Press, він наголосив, що особисті взаємини між керівниками держав мають важливе значення для міжнародної дипломатії та торговельних переговорів.

«Я хочу, щоб усі розуміли: відносини між главами держав безцінні. Вони задають тон усім взаєминам. Вони задають тон нашим торговельним переговірникам. Вони задають тон нашим дипломатам», – заявив Рубіо.

Держсекретар фактично підтримав аргумент Трампа про те, що спілкування з керівниками держав, навіть якщо йдеться про політичних опонентів США, саме собою не є поступкою їхнім інтересам.

Критика Трампа в США

Позитивні оцінки Трампа щодо контактів із Путіним та Сі Цзіньпіном викликали заперечення з боку американських політиків. Зокрема, лідер демократичної меншості в Сенаті США Чак Шумер раніше заявив, що російський і китайський керівники можуть використовувати схильність американського президента до лестощів.

На думку сенатора, Путін і Сі намагаються впливати на Трампа компліментами та пишними церемоніями, відволікаючи його від питань, важливих для американців.

Нагадаємо, 20 листопада Дональд Трамп провів пресконференцію після поїздки до Китаю, під час якої зустрівся з Путіним і Сі Цзіньпіном. Серед іншого, американський президент розповів про переговори щодо війни Росії проти України та ядерної безпеки. «Главком» зібрав головні заяви Трампа після зустрічей.