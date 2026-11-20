Російський диктатор Володимир Путін назвав Москву «Третім Римом» і заявив, що Росія може стати духовним прихистком для людей, які прагнуть зберегти традиційні релігійні цінності. Про це він сказав в інтерв'ю сербському кінорежисеру Еміру Кустуриці, пише «Главком».

Путін пояснив, що формула «Москва – Третій Рим, четвертому не бути» протягом століть присутня в російській теологічній та філософській думці. За його словами, християнство зародилося у Стародавньому Римі, а після його падіння перемістилося до Візантії.

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«Потім пала і Візантія. Але до цього моменту християнство вже було перенесене на російську, на російську землю, до Москви. І Москва стала продовжувачкою цієї віри, цих традицій. У цьому сенсі вона стала Третім Римом, тобто духовною хранителькою цих святинь, цієї спадщини», – заявив російський диктатор.

Він також розповів про іноземців, які переїжджають до Росії, зокрема з європейських країн. За словами Путіна, під час розмов із такими людьми він нібито чув, що вони прагнуть зберегти свої цінності, сім'ї та виховувати дітей відповідно до традиційних релігійних переконань.

Окремо Путін прокоментував порівняння Росії з «ковчегом» для порятунку людей, яке запропонував Кустуриця. Російський лідер заявив, що така роль може стосуватися не лише православних чи християн.

Він нагадав, що в Росії офіційно визнають чотири традиційні релігії: православ'я, іслам, буддизм та іудаїзм. За словами Путіна, вони нібито мають спільні фундаментальні цінності.

«І в цьому сенсі, звичайно, Росія і православ'я можуть зіграти роль того самого ковчега, про який ви говорите», – сказав він.

Історична паралель: нацистська Німеччина за часів Адольфа Гітлера називала себе Третім рейхом – «Третім царством», яке мало продовжити традиції Священної Римської імперії та Німецької імперії. Нацистська пропаганда використовувала цю назву, щоб підкреслити нібито історичну велич і особливу місію Німеччини.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін зараз переживає складний період через війну проти України. За словами американського лідера, Росія розраховувала завершити бойові дії значно швидше. Про це американський лідер заявив під час пресконференції за результатами зустрічі з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї.