Міністр фінансів Литви заявив про критичні проблеми в економіці Росії

Очільник мінфіну Литви Кріступас Вайтікунас підкреслив, що санкції проти Росії мають впроваджуватися без жодних винятків

Литва пропонує повернутися до обговорення механізму використання заморожених російських коштів

Економіка Росії починає демонструвати перші ознаки нестабільності, тому Європейський Союз має максимально посилити санкційний режим та ліквідувати всі шляхи для їхнього обходу. Про це заявив міністр фінансів Литви Кріступас Вайтікунас, повідомляє «Главком» з посиланням на ELTA.

За словами міністра, наразі в російській економіці стають помітними суттєві «тріщини», що є прямим наслідком міжнародного тиску. Вайтікунас наголосив, що після затвердження фінансової допомоги для України міжнародна спільнота має сфокусуватися на подальшому ослабленні агресора.

«Тепер, коли ми подбали про економіку України, ми маємо подбати і про економіку Росії. Ми бачимо їхні економічні провали – ми повинні посилити санкційний режим і гарантувати, що санкції будуть впроваджуватися без жодних винятків», –зазначив очільник мінфіну Литви.

Крім посилення торговельних та секторальних обмежень, Литва пропонує повернутися до обговорення механізму використання заморожених російських коштів. Кріступас Вайтікунас вважає за необхідне розробити юридичне рішення для надання Україні позик у рахунок майбутніх репарацій від РФ.

Міністр підкреслив, що за розв’язану війну та завдані збитки має заплатити саме агресор, тому питання конфіскації або використання прибутків від російських активів має залишатися у пріоритеті порядку денного ЄС.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Європейський Союз остаточно затвердив кредитний пакет для України на суму €90 млрд та ввів у дію ювілейний 20-й пакет економічних санкцій проти Кремля. Ухвалення цих рішень стало можливим після зміни уряду в Угорщині, де багаторічний прем'єр Віктор Орбан, який тривалий час блокував допомогу Києву, програв вибори та залишив посаду.