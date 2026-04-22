Словаччина готова підтримати санкції проти РФ, але за однієї умови

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Рада ЄС збереться для ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації
фото з відкритих джерел

Братислава підтримає санкції проти РФ, якщо запрацює «Дружба»

Словаччина заявила про готовність підтримати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, однак лише за умови відновлення постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар під час зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі, передає «Главком».

За його словами, Братислава не бачить значного економічного ризику від нових обмежень проти РФ, однак питання енергопостачання залишається ключовим.

«Ми готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії, але лише тоді, коли нафта надійде на територію Словаччини», – заявив Бланар.

Він також зазначив, що наразі немає підтвердження відновлення транзиту через «Дружбу», а ситуацію довкола постачання нафти назвав політичним рішенням.

Як відомо, цього тижня Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання про розблокування кредиту для України у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації. 

Раніше повідомлялось, що Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро. 

Читайте також:

Читайте також

На захід від Костянтинівки противник захопив Бересток і навіть проривався за трасу «Покровськ-Бахмут», але на цьому все
План захоплення Донбасу до осені вже тріщить по швах. Огляд фронту
20 квiтня, 14:59
Володимир Зеленський пообіцяв відповідь росіянам на масовану атаку по Україні
«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України
24 березня, 20:48
Китайські судна не пустили через Ормузьку протоку
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
27 березня, 17:31
Шаман наголосив, що ключ до перемоги – не лише на полі бою
Розвідник пояснив, що треба робити українцям, аби завершилася війна
28 березня, 20:20
«Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії
Дрони уразили Кстовський НПЗ у Нижегородській області
5 квiтня, 05:51
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
11 квiтня, 04:15
Лубінець провів зустріч з Москальковою
Лубінець повідомив про переговори з омбудсменом РФ
13 квiтня, 19:23
Блокування інтернету вже вплинуло на мільйони людей
Російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – Reuters
15 квiтня, 04:59
Кожен дев'ятий росіянин позбавлений доступу до якісної питної води
Питна вода для росіян стає розкішшю – розвідка
15 квiтня, 21:52

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
