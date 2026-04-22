Словаччина готова підтримати санкції проти РФ, але за однієї умови

Братислава підтримає санкції проти РФ, якщо запрацює «Дружба»

Словаччина заявила про готовність підтримати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, однак лише за умови відновлення постачання російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар під час зустрічі глав МЗС ЄС у Брюсселі, передає «Главком».

За його словами, Братислава не бачить значного економічного ризику від нових обмежень проти РФ, однак питання енергопостачання залишається ключовим.

«Ми готові підтримати навіть 20-й пакет санкцій проти Росії, але лише тоді, коли нафта надійде на територію Словаччини», – заявив Бланар.

Він також зазначив, що наразі немає підтвердження відновлення транзиту через «Дружбу», а ситуацію довкола постачання нафти назвав політичним рішенням.

Як відомо, цього тижня Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання про розблокування кредиту для України у 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакета санкцій проти Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що Словаччина готова заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає гарантій відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Водночас Братислава не проти кредиту Україні на 90 млрд євро.