Білий дім послабив санкції проти РФ після звернень союзників: хто натиснув на Трампа

США послабили санкції проти РФ після скарг на дорогі енергоносії

У Вашингтоні визнали додаткові доходи РФ і пояснили рішення тиском енергозалежних країн

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональд Трамп продовжила винятки з нафтових санкцій проти Росії після звернень низки країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра фінансів США.

Під час засідання бюджетного комітету сенатор-демократ Кріс Кунс поцікавився, чому адміністрація спершу не планувала продовжувати послаблення санкцій, але згодом змінила позицію.

«Ваше Міністерство фінансів скасувало санкції щодо російської нафти, надавши їм додаткові $150 млн доходу щодня. І ці кошти йдуть не лише на вбивство українців, але й на те, щоб Росія використовувала свої прибутки для підтримки Ірану дронами та розвідданими, щоб вбивати наших військових…Чи можете ви коротко пояснити, чому послаблення санкцій щодо іранської та російської нафти є гарною ідеєю?», – запитав Кунс.

У відповідь Бессент визнав, що Росія отримала додаткові доходи внаслідок рішення. Водночас він наголосив, що без послаблення санкцій ціни на нафту могли б зрости до $150 за барель замість приблизно $100.

За його словами, це рішення дозволило уникнути різкого зростання вартості енергоносіїв і стало вигідним для американських споживачів.

Міністр також повідомив, що на зміну позиції вплинули звернення понад 10 країн, які постраждали від зростання світових цін на енергію.

«Минулий тиждень тижнем Світового банку та МВФ. І в середу я був переконаний, що ми цього не зробимо. До мене звернулися представники понад 10 країн, які є найбільш вразливими та найбіднішими з точки зору енергетики. І вони попросили нас продовжити ці санкції», – заявив Бессент.

