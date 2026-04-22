Білий дім послабив санкції проти РФ після звернень союзників: хто натиснув на Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
США послабили санкції проти РФ після скарг на дорогі енергоносії
фото: Reuters

У Вашингтоні визнали додаткові доходи РФ і пояснили рішення тиском енергозалежних країн

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональд Трамп продовжила винятки з нафтових санкцій проти Росії після звернень низки країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра фінансів США.

Під час засідання бюджетного комітету сенатор-демократ Кріс Кунс поцікавився, чому адміністрація спершу не планувала продовжувати послаблення санкцій, але згодом змінила позицію.

«Ваше Міністерство фінансів скасувало санкції щодо російської нафти, надавши їм додаткові $150 млн доходу щодня. І ці кошти йдуть не лише на вбивство українців, але й на те, щоб Росія використовувала свої прибутки для підтримки Ірану дронами та розвідданими, щоб вбивати наших військових…Чи можете ви коротко пояснити, чому послаблення санкцій щодо іранської та російської нафти є гарною ідеєю?», – запитав Кунс.

У відповідь Бессент визнав, що Росія отримала додаткові доходи внаслідок рішення. Водночас він наголосив, що без послаблення санкцій ціни на нафту могли б зрости до $150 за барель замість приблизно $100.

За його словами, це рішення дозволило уникнути різкого зростання вартості енергоносіїв і стало вигідним для американських споживачів.

Міністр також повідомив, що на зміну позиції вплинули звернення понад 10 країн, які постраждали від зростання світових цін на енергію.

«Минулий тиждень тижнем Світового банку та МВФ. І в середу я був переконаний, що ми цього не зробимо. До мене звернулися представники понад 10 країн, які є найбільш вразливими та найбіднішими з точки зору енергетики. І вони попросили нас продовжити ці санкції», – заявив Бессент.

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив санкції проти двох організацій, які відіграють ключову роль у поширенні російської пропаганди та дезінформації. 

Рішення ухвалила Європейська Рада у вівторок у межах боротьби з гібридною діяльністю Росії. Під обмежувальні заходи потрапили дві структури, які, за оцінкою ЄС, сприяють просуванню кремлівських наративів на міжнародній арені.

Зокрема, до санкційного списку внесено медіаплатформу Euromore. За даними ЄС, вона є частиною інформаційної інфраструктури Росії та системно поширює дезінформацію серед європейської аудиторії. Платформа також публікує матеріали, які ставлять під сумнів легітимність інституцій Євросоюзу та виправдовують війну проти України.

