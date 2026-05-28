CNN: Трамп вибудовує для себе систему абсолютного імунітету

Юридична угода, що виникла на базі позову президента проти Податкового управління США, допомогла звільнити Трампа, його родину та бізнес від податкових перевірок

Угода Дональда Трампа з власною адміністрацією про створення фонду боротьби з розповсюдженням озброєнь для його прибічників стала черговим кроком другого президентського терміну, спрямованим на демонтаж системи стримувань і противаг та захист Білого дому від майбутніх перевірок. Ця домовленість створює безпрецедентні юридичні бар'єри, здатні заблокувати будь-які розслідування з боку Конгресу, майбутніх адміністрацій чи незалежних органів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Сьогодні Трамп послідовно скасовує норми прозорості, впроваджені після Вотергейтського скандалу 1970-х років. Він перебирає на себе бюджетні повноваження Конгресу, нівелює незалежність наглядових структур виконавчої влади та фінансово заохочує соратників, звинувачених у правопорушеннях на користь Білого дому. Конституційні аналітики та колишні урядові юристи зазначають, що Трамп спирається на рішення консервативної більшості Верховного суду, яка послідовно розширює повноваження глави держави, ігноруючи політичні та правові норми, які стримували його попередників. Професор права Адам Циммерман констатує різке зміщення балансу на користь одноосібної виконавчої влади, яку Трамп готовий експлуатувати до межі.

Головним інструментом цієї стратегії стала юридична угода, що виникла на базі сумнівного позову Трампа проти Податкового управління США. Замість простого врегулювання суперечки документ отримав значно ширший функціонал. Його умови не лише звільняють Трампа, його родину та бізнес від податкових перевірок, а й фактично забороняють будь-які цивільні претензії з боку будь-яких федеральних відомств. Крім того, критерії розподілу коштів створеного фонду в розмірі майже $1,8 млрд сформульовані так широко, що можуть стати прямим фінансовим стимулом для чиновників відмовлятися від участі в розслідуваннях Конгресу.

Опозиційні до Трампа консервативні кола в особі виконавчого директора Товариства за верховенство права Грегга Нунціати звинувачують президента у корупційному використанні державних ресурсів задля покарання опонентів та винагороди друзів, які порушують закон в його інтересах. Натомість Міністерство юстиції США захищає цей фонд, стверджуючи, що він покликаний компенсувати збитки американцям, які зазнали несправедливих політичних переслідувань за свої переконання. Представники відомства зауважують, що ситуація виникла через незаконний витік податкової звітності Трампа, а сама угода є компромісною відмовою від взаємних претензій в обмін на закриття позову Трампа проти уряду на $10 млрд.

Паралельно Білий дім демонструє жорстку політику батога і пряника щодо учасників розслідувань. Прокурори, які займалися справою про штурм Капітолія, та співробітники команди колишнього спецпрокурора Джека Сміта були звільнені. Водночас Мін'юст закрив справу про неповагу до Конгресу проти ексрадника Трампа Стіва Беннона, а ключовим ініціаторам розслідувань проти Трампа – Джеймсу Комі та генеральній прокурорці Нью-Йорка Летиції Джеймс – висунули кримінальні звинувачення. Трамп також помилував засуджених за події 6 січня, і керівництво адміністрації не виключає, що вони зможуть отримувати виплати з нового фонду. За словами Адама Циммермана, це створює потужні фінансові стимули для відмови від співпраці з майбутніми розслідуваннями, які можуть ініціювати демократи у разі перемоги на проміжних виборах до Конгресу.

Окрім фінансового тиску, адміністрація задіяла правові механізми захисту. Спираючись на вердикт Верховного суду від 2023 року щодо абсолютного кримінального імунітету за офіційні дії президента, Міністерство юстиції тепер блокує й цивільні позови проти Трампа. Відомство також просуває правила, що дозволяють призупиняти розслідування регіональних колегій адвокатів щодо юристів Мін'юсту, які допомагали Трампу в спробах переглянути результати виборів 2020 року.

Крім того, Білий дім повністю нейтралізував внутрішній контроль. На початку другого терміну Трамп звільнив кількох генеральних інспекторів, чиї розслідування раніше ставали підґрунтям для парламентських перевірок та першого імпічменту у 2019 році. Ба більше, юридичний відділ Мін'юсту видав службову записку, згідно з якою президент більше не зобов'язаний виконувати Закон про президентські записи та передавати документи до Національного архіву. Юристи відомства висунули теорію, що Конгрес у принципі не має законних підстав втручатися у внутрішню діяльність Білого дому.

Цей курс повністю збігається з правовою позицією консервативної більшості Верховного суду, яка підтримує теорію унітарної виконавчої влади. Суд уже дозволив президенту безпідставно звільняти керівників незалежних агенцій та підтримав екстрене рішення адміністрації про замороження $4 млрд іноземної допомоги в обхід парламенту. Експерти наголошують, що новий фонд ідеально вписується в тактику Трампа щодо самостійного витрачання бюджетних коштів без погодження з законодавцями. Як зазначає колишній головний юрисконсульт Палати представників Дуг Леттер, дії Трампа повністю руйнують закладені в Конституції обмеження, і в нинішній системі єдиним реальним інструментом протидії залишається лише процедура імпічменту.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США під керівництвом виконувача обов'язків генерального прокурора Тодда Бланша використовує кошти платників податків для створення Фонду боротьби з розповсюдженням зброї обсягом $1,8 млрд.

Офіційною метою структури задекларовано виплату компенсацій особам, які нібито постраждали від політично чи ідеологічно мотивованих судових переслідувань та «озброєння» правоохоронної системи. Проте фактично фонд спрямований на фінансову винагороду лояльних прихильників президента, готових порушувати закон, та поєднує в собі ознаки масштабної корупції, використання Мін'юсту як інструменту політичного тиску та спробу переписати історію штурму Капітолія 6 січня 2021 року і виборів 2020 року.