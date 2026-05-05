Британія ввела санкції проти вербувальників «Алабуги», де збирають «шахеди»

Вікторія Літвінова
Виробництво дронів «шахед» на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга», Татарстан
Фото з відкритих джерел

МЗС Великої Британії: до санкційного списку внесено 18 осіб і організацій, пов'язаних з програмою Alabuga Start

Велика Британія запровадила санкції проти осіб і компаній, причетних до вербування іноземців для роботи на виробництві ударних дронів в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оновлені санкційні списки МЗС Великої Британії.  

Хто потрапив під санкції

До оновленого санкційного списку внесено 18 фізичних та юридичних осіб. Усі вони пов'язані з програмою Alabuga Start – російською схемою вербування, у межах якої людей із економічно вразливих країн обманним шляхом залучають до роботи в ОЕЗ «Алабуга» в Республіці Татарстан.

«Програма Alabuga Start — це російська схема найму, у межах якої вербуються особи за межами Росії, як правило, з економічно неблагополучних країн, з використанням обманних практик, і направляються на роботу в особливу економічну зону "Алабуга". Ці особи беруть участь у виробництві військових безпілотників, які потім використовуються як ударні та розвідувальні засоби в Україні», – йдеться у поясненнях до кожного санкційного рішення.

Потенційними вербувальниками названі п'ять осіб:

  • Ельмір Сайфуллін;
  • Чулпан Ісламова;
  • Савсан Юсупова;
  • Анастасія Баришева;
  • Костянтин Трифонов.

Компанії з третіх країн

Окрім безпосередніх вербувальників, під санкції потрапили компанії та фізичні особи з третіх країн, причетні до постачання компонентів для безпілотників або товарів і технологій подвійного призначення до Росії. Зокрема, до списку внесено M9 Logistics (HK) Limited та пов'язану з нею M9 Logistics Co.

«Є достатні підстави підозрювати, що компанія M9 Logistics Co., Ltd. бере участь або брала участь у дестабілізації України або підриві чи загрозі її територіальній цілісності», – зазначається в рішенні британського МЗС.

До санкційного списку також внесено французьку компанію Enangue Holding разом із її директором – її пов'язують із вербуванням громадян Камеруну для роботи в «Алабузі».

Що таке «Алабуга»

«Алабуга Політех» – навчально-виробничий центр у складі особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну там розгорнуто виробництво іранських ударних безпілотників «шахед». До робіт залучають студентів «Політеху», зокрема неповнолітніх.

Ще у 2024 році Associated Press розповідало, що Росія обманом набирала на складання «шахедів» молодих дівчат із Африки, Азії та Латинської Америки. Дівчатам віком 18–22 років через онлайн-програму Alabuga Start обіцяли навчання в Європі, безплатні авіаквитки та роботу у сфері сервісу й громадського харчування – натомість вони потрапляли на конвеєр виробництва бойових дронів.

Нагадаємо, «Главком» раніше детально розповідав, як Кремль вербує по всьому світу дівчат на завод із виробництва «шахедів» під прикриттям трудової програми Work in Russia. Також «Главком» повідомляв, що Україна офіційно звернулася до YouTube із вимогою припинити рекламу «Алабуги» — платформа дозволяла масштабні рекламні інтеграції підсанкційного центру без належної модерації.

