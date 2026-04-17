Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна надасть партнерам інформацію про санкційні пакети для узгодження обмежень
фото: Офіс президента

Загалом до санкційного списку потрапили 130 росіян

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти російських командирів, причетних до ракетних атак проти України, а також російських релігійних діячів, які виправдовують агресію РФ та поширюють пропаганду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

До першого санкційного списку увійшов 121 окупант. Під санкції потрапили:

Командири підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Росія використала понад 4,1 тис. крилатих ракет повітряного базування та аеробалістичних ракет. Саме ці підрозділи завдавали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024-го, по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025-го, то торговому центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022-го та по обʼєктах енергетичної й транспортної інфраструктури в різних регіонах України.

Командири військово-морського флоту

Всього Росія використала понад 1,5 тис. ракет типу «Калібр» під час 160 атак по українських містах і громадах. Командири з цього списку причетні до ударів по київських ТЕЦ, обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини, Івано-Франківщини, Волині, Миколаївщини та Одещини. Серед них, зокрема, – один із командирів 30-ї дивізії надводних кораблів, який забезпечував підтримку боєготовності фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

Командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ

Загалом росіяни понад 1,1 тис. разів атакували Україну з використанням ракет типу «Іскандер-М». Саме командири цих підрозділів організовували та координували удари по центральній частині Сум 13 квітня 2025 року, де російська ракета вбила 25 людей, по центру Чернігова 17 квітня 2024-го, де внаслідок російської атаки загинуло 18 людей, та по селу Гроза на Харківщині, де загинуло 59 людей.

«Це один із перших випадків, коли нашим спецслужбам вдалося чітко ідентифікувати понад 100 конкретних осіб, які безпосередньо віддають накази та здійснюють пуски ракет проти України. Вони звичайні терористи, яких слід санкціонувати у всіх юрисдикціях», – заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У пакеті щодо релігійних діячів – дев’ять осіб, які публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують російську агресію проти України та використовують релігію для пропаганди й виправдання вторгнення Росії в нашу країну. Це представники РПЦ та пов’язаних з нею структур.

Зазначається, що усю необхідну інформацію про санкційні пакети Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти п’ятьох російських культурних діячів. Вони виправдовують агресію РФ та поширюють пропаганду на міжнародних заходах. 

Читайте також:

Теги: окупанти санкції РПЦ Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua