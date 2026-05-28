Вступ до ЄС. Глава Єврокомісії заявила про важливі тижні для України

Урсула фон дер Ляєн: Найближчі тижні будуть важливими

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови із президентом Володимиром Зеленським зробила заяву про шлях України до членства в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським я ще раз наголосив на повній підтримці Європи щодо України в той час, коли Росія посилює свою жорстоку агресивну війну. Провідними пріоритетами Європи у сфері оборони є протиповітряна оборона, а також засоби боротьби з дронами та протидії їм. І Україна буде повною мірою залучена до цих зусиль. Кредит на підтримку України зробить важливий внесок. Лише цього року він надасть €28,3 млрд для покриття військових потреб України», – йдеться у дописі.

Урсула фон дер Ляєн додала: «Ми також обговорили шлях України до членства в ЄС. Найближчі тижні будуть важливими для здійснення рішучих кроків у процесі вступу».

Нагадаємо, 27 травня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про роботу над зміцненням української ППО. Політики також поговорили щодо українського шляху в Європейський Союз.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час яких сторони обговорили просування України до членства в Європейському Союзі. За словами глави держави, Україна розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж найближчих місяців.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що попередній уряд Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном був головною перепоною на шляху просування України до членства в Європейському Союзі. Однак після зміни влади в країні за підсумками парламентських виборів цю перешкоду вдалося усунути.