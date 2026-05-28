CNN: Американці втомилися від війни з Іраном та скептично оцінюють потенційну угоду Трампа

Американці не вірять, що у Трампа є хороший вихід з війни з Іраном

Військова кампанія Дональда Трампа проти Ірану наразі не продемонструвала значних успіхів. Більша частина американського суспільства переконана, що навіть завершення цього конфлікту не змінить загальної негативної картини. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Дані соціологічних досліджень останніх тижнів свідчать, що громадяни США загалом виснажені цією війною: вони від початку не підтримували бойові дії, не бачать у них позитивних перспектив і не розраховують на суттєві поступки з боку Тегерана – або принаймні на такі кроки, які могли б виправдати понесені втрати. У суспільстві фактично відсутня віра в те, що чинна адміністрація має ефективний план виходу з конфлікту.

Певне розуміння поточної ситуації принесли вихідні з нагоди Дня пам'яті, коли з'явилися перші реальні ознаки просування в переговорному процесі щодо припинення вогню. Проте, як тільки подробиці можливих домовленостей потрапили у засоби масової інформації, стало зрозуміло, що вони є абсолютно неприйнятними для радикально налаштованого крила Республіканської партії.

Окремі республіканці навіть висловили побоювання, що умови угоди можуть зробити Іран сильнішим, ніж він був до початку повномасштабного протистояння. Якщо Тегеран і надалі утримуватиме непоступливу позицію, залишається незрозумілим, як Трамп зможе завершити війну і зберегти політичне обличчя до того, як ця тема перетвориться на масштабну кризу для республіканців. На цьому тлі соцопитування чітко фіксують єдине прагнення громадян – швидке припинення конфлікту.

Зокрема, дослідження Fox News засвідчило, що лише 39% зареєстрованих виборців виступають за продовження військових операцій США «до повного досягнення поставлених цілей», тоді як 61% респондентів вимагають встановлення обмежених часових рамок для цієї кампанії. Схожі результати продемонструвало й опитування, проведене New York Times спільно зі Siena College: 52% виборців вважають, що США мають зупинити бойові дії навіть у разі відсутності домовленостей щодо іранської ядерної програми. Повернутися до військових операцій за умови провалу ядерних перемовин готові лише 37% опитаних. Ці дані підтверджують глибокий скепсис американців щодо життєздатності майбутньої угоди.

За даними Times-Siena, лише 22% громадян вірять у те, що війна допоможе повністю ліквідувати ядерну програму Ірану (при цьому адміністрація Трампа ще минулого літа заявляла про її остаточне знищення). Ще 18% вважають, що успіх буде частковим, тоді як половина респондентів (50%) прогнозує повну невдачу. Своєю чергою, спільне дослідження Washington Post та ABC News виявило, що 65% американців зовсім або не дуже впевнені в тому, що мирна угода здатна зупинити Тегеран на шляху до створення ядерної зброї, хоча це питання завжди було «червоною лінією» для Трампа. Крім того, майже дві третини опитаних дослідницьким центром Pew висловили мінімальну впевненість у здатності Білого дому досягти своїх цілей в Ірані.

Навіть якщо Вашингтону вдасться виторгувати максимально вигідні умови, суспільство навряд чи визнає цю кампанію виправданою. В опитуванні Times-Siena 55% респондентів прямо заявили, що війна не вартувала витрачених ресурсів, і лише 21% висловив протилежну думку.

Останнє опитування CNN демонструє, що лише 20% американців повністю довіряють рішенням президента щодо Ірану, тоді як майже втричі більше – 59% – відчувають суттєвий брак довіри або не вірять йому взагалі.

Через це Трампу вже довелося пом'якшити свої початкові ультимативні вимоги. Раніше він безальтернативно наполягав на «безумовній капітуляції», заявляючи, що його мета – тотальне згортання ядерних розробок Тегерана та повне перекриття каналів фінансування таких проксі-угруповань, як ХАМАС і Хезболла. Судячи з останніх деталей переговорів, ці задекларовані цілі поступово розмиваються.

CNN пише, що на самому початку глава Білого дому припустився двох фундаментальних прорахунків: він не мав чіткого і реалістичного плану завершення війни і не зміг належним чином переконати у своїй правоті американське суспільство. Натомість Трамп встановив планку перемоги на недосяжну висоту, подолати яку без відновлення повномасштабного кривавого протистояння та затягування конфлікту неможливо, хоча після перших ударів він обіцяв виборцям, що кінцевий результат виправдає всі труднощі. Американці з цією тезою не згодні. І хоча вихід із війни прямо зараз продемонструє слабкість, для адміністрації це може виявитися найменш болючим варіантом із усіх можливих.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати вигідну для країни угоду, яка покладе край війні з Іраном.

Трамп наголосив, що спроби іранського режиму навмисно затягнути конфлікт і дочекатися зміни влади є марними, оскільки його абсолютно не хвилюють майбутні проміжні вибори та їхні можливі політичні наслідки всередині держави.