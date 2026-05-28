Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Американці втомилися від війни з Іраном та скептично оцінюють потенційну угоду Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Американці втомилися від війни з Іраном та скептично оцінюють потенційну угоду Трампа
Трамп відмовився від багатьох вимог стосовно завершення війни через настрої американців
фото: The New York Times
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Американці не вірять, що у Трампа є хороший вихід з війни з Іраном 

Військова кампанія Дональда Трампа проти Ірану наразі не продемонструвала значних успіхів. Більша частина американського суспільства переконана, що навіть завершення цього конфлікту не змінить загальної негативної картини. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Дані соціологічних досліджень останніх тижнів свідчать, що громадяни США загалом виснажені цією війною: вони від початку не підтримували бойові дії, не бачать у них позитивних перспектив і не розраховують на суттєві поступки з боку Тегерана – або принаймні на такі кроки, які могли б виправдати понесені втрати. У суспільстві фактично відсутня віра в те, що чинна адміністрація має ефективний план виходу з конфлікту.

Певне розуміння поточної ситуації принесли вихідні з нагоди Дня пам'яті, коли з'явилися перші реальні ознаки просування в переговорному процесі щодо припинення вогню. Проте, як тільки подробиці можливих домовленостей потрапили у засоби масової інформації, стало зрозуміло, що вони є абсолютно неприйнятними для радикально налаштованого крила Республіканської партії.

Окремі республіканці навіть висловили побоювання, що умови угоди можуть зробити Іран сильнішим, ніж він був до початку повномасштабного протистояння. Якщо Тегеран і надалі утримуватиме непоступливу позицію, залишається незрозумілим, як Трамп зможе завершити війну і зберегти політичне обличчя до того, як ця тема перетвориться на масштабну кризу для республіканців. На цьому тлі соцопитування чітко фіксують єдине прагнення громадян – швидке припинення конфлікту.

Зокрема, дослідження Fox News засвідчило, що лише 39% зареєстрованих виборців виступають за продовження військових операцій США «до повного досягнення поставлених цілей», тоді як 61% респондентів вимагають встановлення обмежених часових рамок для цієї кампанії. Схожі результати продемонструвало й опитування, проведене New York Times спільно зі Siena College: 52% виборців вважають, що США мають зупинити бойові дії навіть у разі відсутності домовленостей щодо іранської ядерної програми. Повернутися до військових операцій за умови провалу ядерних перемовин готові лише 37% опитаних. Ці дані підтверджують глибокий скепсис американців щодо життєздатності майбутньої угоди.

За даними Times-Siena, лише 22% громадян вірять у те, що війна допоможе повністю ліквідувати ядерну програму Ірану (при цьому адміністрація Трампа ще минулого літа заявляла про її остаточне знищення). Ще 18% вважають, що успіх буде частковим, тоді як половина респондентів (50%) прогнозує повну невдачу. Своєю чергою, спільне дослідження Washington Post та ABC News виявило, що 65% американців зовсім або не дуже впевнені в тому, що мирна угода здатна зупинити Тегеран на шляху до створення ядерної зброї, хоча це питання завжди було «червоною лінією» для Трампа. Крім того, майже дві третини опитаних дослідницьким центром Pew висловили мінімальну впевненість у здатності Білого дому досягти своїх цілей в Ірані.

Навіть якщо Вашингтону вдасться виторгувати максимально вигідні умови, суспільство навряд чи визнає цю кампанію виправданою. В опитуванні Times-Siena 55% респондентів прямо заявили, що війна не вартувала витрачених ресурсів, і лише 21% висловив протилежну думку.

Останнє опитування CNN демонструє, що лише 20% американців повністю довіряють рішенням президента щодо Ірану, тоді як майже втричі більше – 59% – відчувають суттєвий брак довіри або не вірять йому взагалі.

Через це Трампу вже довелося пом'якшити свої початкові ультимативні вимоги. Раніше він безальтернативно наполягав на «безумовній капітуляції», заявляючи, що його мета – тотальне згортання ядерних розробок Тегерана та повне перекриття каналів фінансування таких проксі-угруповань, як ХАМАС і Хезболла. Судячи з останніх деталей переговорів, ці задекларовані цілі поступово розмиваються.

CNN пише, що на самому початку глава Білого дому припустився двох фундаментальних прорахунків: він не мав чіткого і реалістичного плану завершення війни і не зміг належним чином переконати у своїй правоті американське суспільство. Натомість Трамп встановив планку перемоги на недосяжну висоту, подолати яку без відновлення повномасштабного кривавого протистояння та затягування конфлікту неможливо, хоча після перших ударів він обіцяв виборцям, що кінцевий результат виправдає всі труднощі. Американці з цією тезою не згодні. І хоча вихід із війни прямо зараз продемонструє слабкість, для адміністрації це може виявитися найменш болючим варіантом із усіх можливих.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати вигідну для країни угоду, яка покладе край війні з Іраном. 

Трамп наголосив, що спроби іранського режиму навмисно затягнути конфлікт і дочекатися зміни влади є марними, оскільки його абсолютно не хвилюють майбутні проміжні вибори та їхні можливі політичні наслідки всередині держави.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін визнав справжню причину війни проти України
Путін визнав справжню причину війни проти України
12 травня, 08:01
У перший день повномасштабного вторгнення Андрій Головченко добровільно прибув до ТЦК і став на захист Батьківщини
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Головченка
29 квiтня, 09:00
Дмитро Попко успішно навчався за унікальною освітньою програмою «Нейропсихологія», проявивши себе як здібний і глибоко вмотивований здобувач освіти
Після важкого поранення здобув ступінь магістра психології. Згадаймо Дмитра Попка
6 травня, 09:00
Хімічний завод у Криму вже був атакований у листопаді минулого року
Масштабна «бавовна» у Криму: палають електропідстанція, хімзавод та військова частина
8 травня, 11:06
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує представників Трампа в Києві на рубежі весни та літа
Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до Києва: названо терміни
8 травня, 13:32
Трамп: У Куби немає електрики. У них немає грошей. У них насправді нічого немає. Ми їм допоможемо
Трамп натякнув, що президенти США роками обмірковували втручання на Кубу, але «схоже, що саме я це зроблю»
22 травня, 02:33
Експерти називають майбутню зустріч частиною «рутинних контактів» між Москвою та Пекіном.
Путін зібрався до Пекіна одразу після Трампа. Кремль розкрив плани візиту
15 травня, 10:58
Наслідки ворожої атаки на Дніпро
Росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, є поранені (фото)
21 травня, 17:13
Іноземні посли на власні очі побачили руйнування у Києві внаслідок ворожої атаки
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
25 травня, 21:53

Політика

Трамп заявив, що Гегсет «любить війну»
Трамп заявив, що Гегсет «любить війну»
CNN: Американці втомилися від війни з Іраном та скептично оцінюють потенційну угоду Трампа
CNN: Американці втомилися від війни з Іраном та скептично оцінюють потенційну угоду Трампа
Імперський підхід Трампа до кордонів руйнує глобальну стабільність – NYT
Імперський підхід Трампа до кордонів руйнує глобальну стабільність – NYT
Франція та Норвегія уклали оборонний пакт щодо ядерного стримування
Франція та Норвегія уклали оборонний пакт щодо ядерного стримування
Трамп пригрозив військовим ударом Оману
Трамп пригрозив військовим ударом Оману
Трамп пригрозив зірвати угоду з Іраном без залучення інших країн Близького Сходу
Трамп пригрозив зірвати угоду з Іраном без залучення інших країн Близького Сходу

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua