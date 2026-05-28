Вибухи в окупованому Маріуполі, нові заяви Трампа: головне за ніч 28 травня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 28 травня 2026 року

Окупований Маріуполь у Донецькій області атакували безпілотники, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви щодо війни в Ірані, ціни на нафту зросли через загострення на Близькому Сході.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 27 травня.

БпЛА вдарили по Маріуполю

У ніч на 28 травня в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи, після яких в одному із районів міста розгорілася масштабна пожежа.

Ймовірно, є ураження військових об'єктів російської окупаційної армії.

Трамп відповів, чи погодиться передати РФ або Китаю збагачений уран Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не погодиться на передачу партій високозбагаченого іранського урану Росії чи Китаю.

Також він запевнив, що американська сторона не розглядає можливість надання Тегерану фінансової допомоги, доки країна не виконає покладені на неї зобов'язання.

Трамп пригрозив військовим ударом Оману

Дональд Трамп сформував масштабний перелік держав, стосовно яких він висував військові погрози або проти яких безпосередньо застосовував силу. Цей список поповнився новою країною: Трамп пригрозив військовим ударом Оману, якщо той спробує спільно з Іраном встановити контроль над Ормузькою протокою.

Трамп заявив, що Оман повинен діяти за спільними правилами, інакше США будуть змушені завдати по ньому удару.

Світові ціни на нафту зростають

Світові ціни на нафту продемонстрували зростання після стрімкого падіння більш ніж на 5% у середу.

Поштовхом до здорожчання сировини стала відсутність компромісу між США та Іраном щодо умов відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, а також повідомлення про чергові військові удари американських сил по території Ісламської Республіки. Нафта еталонної марки Brent піднялася вище $96 за барель, тоді як американська WTI коливається в межах $90.

Інші важливі новини: