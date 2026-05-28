Трамп заявив, що його міністр оборони «любить війну»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: У нас чудові люди, і військовий міністр Піт Гегсет – головний актор – він любить війну…
фото: The New York Times
Дональд Трамп зазначив, що міністр оборони США Піт Гегсет хороша людина 

Президент Дональд Трамп пожартував, що міністр оборони Піт Гегсет «любить війну». Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«У нас чудові люди, і військовий міністр Піт Гегсет – головний актор – він любить війну… він хороша людина», – сказав Трамп.

З початку війни з Іраном Гегсет зіткнувся з посиленою увагою, критики звинувачують його в агресивному підході як до військової стратегії, так і до публічних повідомлень.

Як відомо, після початку військової кампанії проти Ірану роль міністра оборони Піта Гегсета в адміністрації Дональда Трампа стала максимально чіткою: він є головним публічним захисником рішень президента та «обличчям» Пентагону на телебаченні. 

Перед початком перших бомбардувань, коли радники зазвичай наголошують на ризиках – таких як закриття Ормузької протоки чи економічний шок – Гегсет применшував ці загрози та активно підтримав ідею спільної з Ізраїлем операції. Хоча він не має глибокого досвіду військового керівництва, його впевненість та войовнича риторика стали саме тим, чого Трамп очікував від очільника оборонного відомства.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

