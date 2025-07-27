Американська компанія планує розгорнути виробництво гелікоптерів в Україні

З початком повномасштабної війни компанія Bell Helicopter активізувала зусилля щодо просування своєї техніки для потреб ЗСУ

Попереду етап технічних консультацій та оцінювання, однак цей масштабний проєкт може стати новим кроком у розвитку оборонно-промислової співпраці між Україною та США

Американська компанія Bell Helicopter має намір інвестувати в українську промисловість і налагодити виробництво гелікоптерів безпосередньо на території України. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев, передає «Главком».

За його словами, уряд готовий підтримати цю ініціативу, використовуючи наявні інструменти залучення іноземних інвесторів.

Наразі попереду – етап технічних консультацій та оцінювання, однак цей масштабний проєкт може стати новим кроком у розвитку оборонно-промислової співпраці між Україною та Сполученими Штатами.

Ідея розміщення виробництва гелікоптерів Bell в Україні обговорюється вже не вперше. Раніше розглядалася можливість локалізації випуску цивільної модифікації UH-1, утім проєкт не був реалізований.

З початком повномасштабної війни компанія Bell Helicopter активізувала зусилля щодо просування своєї техніки для потреб Збройних Сил України.

У липні 2024 року на міжнародному авіасалоні Farnborough International Airshow компанія офіційно запропонувала Україні бойову версію багатоцільового гелікоптера Bell 407M.

Також із 2022 року уряд України неодноразово звертався до США з проханням передати бойові гелікоптери AH-1Z Viper у межах пакету військової допомоги.

На даний момент конкретні плани Bell Helicopter щодо роботи в Україні остаточно не визначені. Водночас, за попередніми оцінками, компанія спершу зосередиться на військовому напрямі, а в подальшому і на цивільному секторі.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп обговорюють масштабну угоду, яка передбачає закупівлю американської зброї та українських дронів. Про це Зеленський повідомив у коментарі для New York Post, передає «Главком».

У матеріалі йдеться, що Трамп та Зеленський розглядають мегаугоду, яка призведе до того, що США купуватимуть перевірені на полі бою українські безпілотники в обмін на те, що Київ погодиться придбати низку зброї в Америки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. Своєю чергою Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».