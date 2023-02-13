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Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
Для протитанкових укріплень окупанти використовують «зуби дракона»
фото ілюстративне

Найбільш щільні оборонні споруди наразі окупантами створені в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей

У мережі з'явилася доволі детальна онлайн-карта російських протитанкових укріплень, які розташовані як навколо північних кордонів України, так і на окупованих південних територіях. Зокрема, є фортифікації, які росіяни почали зводити навколо Чернігівщини у Брянській області, зокрема, поруч з кордоном біля Семенівської та Новгород-Сіверської громадами. Про це пише «Час Чернігівський».

Укріплення зводяться на певній відстані від самого кордону - 7-10 км. Територіально це - Стародубський та Погарський райони Брянської області. 

Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти) фото 1
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти) фото 2

Як відмічає білоруське опозиційне видання «Флагшток – Гомельшчына», космічна зйомка стала основою для створення карти, де відзначаються зусилля РФ щодо створення ліній оборони на окупованих територіях України та на територіях Росії, що межують з Україною. Мапу і посилання на неї виклав у твіттері дослідник та укладач супутникових карт американець Брейді Афрік.

Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти) фото 3

На даний момент найменш щільна лінія оборони у Брянській області. До кордону з Гомельською областю вона не досягає приблизно 40 кілометрів, зазначає «Флагшток – Гомельшчына».

Найбільш щільні оборонні споруди зараз створені в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Противник занає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: війна Чернігівщина росія окупанти

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