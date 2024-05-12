Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують

Білоусов раніше обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ

Новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов раніше заявляв, що створювати мобілізаційну економіку в Росії немає жодного сенсу, а самої мобілізаційної економіки як такої не існує. Про це він казав наприкінці 2022 року, у якому Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, в інтерв'ю телеканалу «Росія-24»

Білоусова запитали, чи можливе виконання завдань, які поставив президент перед урядом, без мобілізаційної економіки.

«Мобілізаційної економіки немає. Є поняття мобілізаційного суспільства. Мобілізаційна економіка – це частина поняття мобілізаційне суспільство», – сказав Білоусов, як приклад навівши 30-ті роки XX століття, коли влада СРСР взяла курс на індустріалізацію, щоб ліквідувати відставання від західних країн та забезпечити розвиток у військовій сфері.

При цьому він зазначив, що Росія має в своєму розпорядженні «досить велику кількість резервів і важелів, щоб вирішити ті завдання, які ставить і президент, і саме життя».

Раніше Білоусов називав перехід до мобілізаційної економіки одним із сценаріїв трансформації російської економіки, хоч і найменш ймовірним.

За його словами, такий шлях означав би «страждання мільйонів людей». Найімовірнішим він вважав сценарій ситуативного реагування.

«Для нас він дуже звичний: якісь проблеми наростають, ми розуміємо на горизонті двох-трьох-п'яти років, що «щось йде не так», і ми ось у цьому «щось не так» починаємо щось міняти», – розповідав Білоусов.

Нагадаємо, Путін запропонував призначити Андрія Білоусова новим міністром оборони РФ. Раніше Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра в попередньому уряді.

Новий міністр оборони обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ. Раніше, з 2013 до 2020 року Андрій Білоусов був помічником російського диктатора Путіна, а з 2012 по 2013 рік обіймав посаду міністра економічного розвитку.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева. Зазначається, що Патрушева звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу.

На це місце призначений Сергій Шойгу, кандидатуру якого Путін не став подавати на посаду міністра оборони, запропонувавши замість нього віцепремʼєра уряду РФ Андрія Білоусова.