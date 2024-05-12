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Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сталінська мобілізація. Заяви нового міністра оборони Росії шокують
Новий міністр оборони РФ вважав, що створювати мобілізаційну економіку немає жодного сенсу
фото з відкритих джерел

Білоусов раніше обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ

Новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов раніше заявляв, що створювати мобілізаційну економіку в Росії немає жодного сенсу, а самої мобілізаційної економіки як такої не існує. Про це він казав наприкінці 2022 року, у якому Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, в інтерв'ю телеканалу «Росія-24»

Білоусова запитали, чи можливе виконання завдань, які поставив президент перед урядом, без мобілізаційної економіки.

«Мобілізаційної економіки немає. Є поняття мобілізаційного суспільства. Мобілізаційна економіка – це частина поняття мобілізаційне суспільство», – сказав Білоусов, як приклад навівши 30-ті роки XX століття, коли влада СРСР взяла курс на індустріалізацію, щоб ліквідувати відставання від західних країн та забезпечити розвиток у військовій сфері.

При цьому він зазначив, що Росія має в своєму розпорядженні «досить велику кількість резервів і важелів, щоб вирішити ті завдання, які ставить і президент, і саме життя».

Раніше Білоусов називав перехід до мобілізаційної економіки одним із сценаріїв трансформації російської економіки, хоч і найменш ймовірним.

За його словами, такий шлях означав би «страждання мільйонів людей». Найімовірнішим він вважав сценарій ситуативного реагування.

«Для нас він дуже звичний: якісь проблеми наростають, ми розуміємо на горизонті двох-трьох-п'яти років, що «щось йде не так», і ми ось у цьому «щось не так» починаємо щось міняти», – розповідав Білоусов. 

Нагадаємо, Путін запропонував призначити Андрія Білоусова новим міністром оборони РФ. Раніше Білоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра в попередньому уряді.

Новий міністр оборони обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ. Раніше, з 2013 до 2020 року Андрій Білоусов був помічником російського диктатора Путіна, а з 2012 по 2013 рік обіймав посаду міністра економічного розвитку.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін зняв із посади секретаря Ради безпеки Росії 72-річного Миколу Патрушева. Зазначається, що Патрушева звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу.

На це місце призначений Сергій Шойгу, кандидатуру якого Путін не став подавати на посаду міністра оборони, запропонувавши замість нього віцепремʼєра уряду РФ Андрія Білоусова.

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Теги: росія міністр Андрій Білоус

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