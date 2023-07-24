Коли закінчиться війна? Резніков дав прогноз

Глава Міноборони України заявив, що майбутньому саміті НАТО, можливо, Україну приймуть до Північноатлантичного Альянсу

Повномасштабна війна РФ проти України може завершитися наступного літа. Резніков наголосив, що переможе Україна. Цим прогнозом глава Міноборони України Олексій Резніков поділився в інтерв'ю CNN.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо термінів завершення війни, Резніков заявив: «Так. Ми здобудемо перемогу у цій війні».

За його словами, на майбутньому саміті НАТО, запланованому у Вашингтоні в липні 2024 року, можливо, Україну приймуть до Північноатлантичного Альянсу, тоді і може завершитися війна.

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«Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз», - озвучив думку чиновник.

Голова Міністерства оборони прокоментував відмову адміністрації американського президента Джо Байдена взяти зобов'язання прийняти Україну до НАТО одразу після закінчення війни.

«Я думаю, що в цьому немає потреби. Україна матиме упорядкований процес прийому, а тим часом продовжить роботу над необхідними реформами», - сказав Резніков.

За його словами, після досягнення перемоги, Україна стане цінним активом для НАТО, оскільки буде справжнім східним щитом НАТО та Європи.

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«Країна здобула реальний бойовий досвід - вміння стримувати російську агресію, перемагати їх і використовувати стандартне озброєння, характерне для НАТО», – додав Резніков.