Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16

Програмний «Офіс-61» матиме два етапи розгортання

Міністерство оборони України створило спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16, яка називається «Офіс-61». Структура включає кілька етапів розгортання і кілька напрямків. Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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«Прийняв участь у конференції за участю західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію «Офісу-61» - спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України», – розповів він.

Два етапи

Генерал додав, що програмний «Офіс-61» матиме два етапи розгортання:

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«Швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року;

«Масштабування».

Основними напрямами роботи «Офісу-61» стануть:

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.

Як повідомлялося, українські пілоти розпочали у США підготовчі польоті на винищувачах F-16.