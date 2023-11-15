У Греції затримали українця, який ймовірно привласнив 43 млн грн на закупівлях Міноборони

Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року

У столиці Греції, в Афінах, грецькі правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні 43 млн грн, які мали піти на товари Міноборони. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Слідство встановило, що злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний очолював компанію, яка уклала угоду з Міністерством оборони України про продаж товарів військового призначення на 43 млн грн. Підозрюваний спільно з кількома поплічниками узяв собі передоплату від Міноборони та перерахував гроші на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг.

12 липня 2022 року чоловіку оголосили підозру у ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі організованою групою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 листопада 2023 року Офіс генпрокурора направив до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт цієї людини. За співпраці з Інтерполом скерували також запит на публікацію Червоного оповіщення.

Зрештою фігуранта затримали. Апеляційний суд Афін призначив йому тимчасове тримання під вартою. Зараз прокуратура України готує необхідні документи, щоби скерувати до Греції запит про видачу підозрюваного, а потім уже в Україні притягнути його до кримінальної відповідальності.

За даними ЗМІ, мова може йти про Миколу Петренка. Він відомий в українських політичних колах як член забороненої партії ОПЗЖ і колишній радник з питань Агропромислового комплексу та інвестицій премʼєра-регіонала часів Януковича – Миколи Азарова.

Нагадаємо, нещодавно слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки заявили, що зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.