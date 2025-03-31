Потенційна поїздка Трампа у Саудівську Аравію може відбутися у травні

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в рамках своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий дім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За словами джерел, потенційну поїздку обговорювали в останні тижні високопоставлені чиновники США та їхні саудівські колеги. Обговорення мали місце під час переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії.

Із джерел стало відомо, що однією з розглянутих дат візиту була 28 квітня, проте її було відкладено. Наразі планується, що Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня.

«Можливість міжнародних поїздок президента розглядається. У нас поки немає конкретного плану, і ми надамо цю інформацію, коли вона стане офіційною», – заявив представник Білого дому.

Чиновник уточнив, що переговори під час цієї поїздки будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцненні відносин з країнами Перської затоки та припиненні конфлікту на Близькому Сході.

Залишається незрозумілим, чи проведе Трамп зустріч із лідерами арабських країн, як це було під час його візиту в травні 2017 року, або вирушить до інших країн регіону після Саудівської Аравії. Офіційні особи Ізраїлю повідомили, що Білий дім ще не обговорював можливість візиту Трампа до Ізраїлю.

Axios також зазначає, що Саудівська Аравія активно підтримує США в посередництві між Росією та Україною. Саудівці хочуть, щоб візит Трампа відбувся після досягнення припинення вогню в Україні.

Видання підкреслює, що перша закордонна поїздка Трампа під час попереднього президентського терміну також була до Саудівської Аравії, і нинішнє рішення підтверджує важливість співпраці між адміністрацією Трампа та країнами Перської затоки, зокрема в економічній сфері.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України. Він готовий ввести додаткові мита на російську нафту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

«Лише кілька годин тому президент Трамп зателефонував мені, щоб сказати, що він «злий» на президента Росії Путіна, і пригрозив ввести додаткові мита на російську нафту», – розповіла ведуча Крістен Велкер.

На сайті NBC News також наводиться цитата Трампа, де уточнюється, що це пов'язано з війною в Україні та низкою заяв Путіна.