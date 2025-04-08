Міністр оборони США прибув до Панами на тлі погроз Трампа повернути канал

Reuters: Гегсет є першим главою Пентагону, який відвідує Панаму за останні десятиліття

Міністр оборони США Піт Гегсет прибув до Панами на тлі погроз президента Дональда Трампа повернути Панамський канал. Очікується, що Піт Хегсет огляне Панамський канал зблизька, розпочинаючи рідкісний візит до центральноамериканської країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Хегсета привітав міністр громадської безпеки Панами Френк Абрего та провів закриті зустрічі з президентом Хосе Раулем Муліно та іншими офіційними особами. Враховуючи жорстку риторику Трампа щодо повернення каналу, ставки на візит Хегсета високі.

Панама уважно стежитиме за ознаками того, який напрямок Хегсет хоче надати відносинам між США та Панамою у сфері безпеки, а також за самим каналом, уздовж якого Сполучені Штати колись мали мережу військових баз.

«Загалом, це не було виграшним питанням для Сполучених Штатів з точки зору публічної дипломатії в Панамі», – сказав Раян Берг, директор Програми для Америки на Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Проте нинішні та колишні офіційні особи США, а також експерти зазначають, що Сполучені Штати знайшли готового партнера для боротьби з китайським впливом у Муліно. У лютому Муліно оголосив про офіційний вихід Панами з ініціативи «Один пояс, один шлях» Китаю та допоміг Трампу у боротьбі з мігрантами.

Він прийняв рейси депортації непанамців і працював над стримуванням міграції з Південної Америки через небезпечні джунглі Дарієн у своїй країні.

Хегсет не зробив жодних публічних заяв, коли прибув до Панами пізно ввечері в понеділок. Однак він активно підтримував південну орієнтовану програму безпеки Трампа, зокрема шляхом відправки військ США на кордон США з Мексикою та надання військових літаків для рейсів депортації.

Нагадаємо, влада Панами прийняла рішення анулювати реєстрацію 128 суден, які повʼязані з Росією. Щонайменше 70 танкерів уже вивезено, і десятки інших підуть за ними.