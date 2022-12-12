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Воллес: Лондон може переглянути відмову від постачання Україні далекобійних озброєнь

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Воллес: Лондон може переглянути відмову від постачання Україні далекобійних озброєнь
Британія постійно переглядає системи озброєнь, які може надати Україні
Фото з відкритих джерел

Рішення буде прийнято, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі України

Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі. Так на запитання експрем'єра Бориса Джонсона відповів міністр оборони Бен Воллес сказав під час слухань у парламенті Британії, повідомляє Sky News.

Джонсон запитав міністра про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності.

«Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі», – відповів Воллес.

Нагадаємо, Глава МЗС Британії Клеверлі назвав тих, хто відповість за війну в Україні.

Також Британія запровадила санкції проти 22 російських посадовців.

Крім того, Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження.

 

 

 

 

Теги: війна Великобритания росія агресія тероризм

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