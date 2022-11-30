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Британія запровадила санкції проти 22 російських посадовців

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Британія запровадила санкції проти 22 російських посадовців
Чиновники країни-терористки сприяють війні РФ проти України
фото з відкритих джерел

Велика Британія продовжить за допомогою санкцій і військової допомоги підтримувати Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив у середу про новий пакет санкцій, спрямованих проти 22 російських посадовців, причетних до мобілізації громадян РФ на незаконну війну проти України. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

«Сьогодні ми застосували санкції до осіб, які примушували до призову, відправляючи тисячі російських громадян воювати на незаконній і огидній війні путіна. Велика Британія продовжить за допомогою санкцій і військової допомоги підтримувати Україну, яка захищає свою незалежність», – заявив Клеверлі. 

Санкції запроваджуються, зокрема, проти віцепрем'єр-міністра РФ Дениса Мантурова, директора федеральної служби виконання покарань РФ Аркадія Гостєва, голови федеральної служби виконання покарань по ростовській області Дмитра Безруких, які підтримували вербування вʼязнів до «ПВК Вагнера», а також десяти губернаторів і глав регіонів РФ, зокрема очільників Дагестану, Інгушетії та Калмикії. 

До санкційного списку потрапили також голова ЦВК Елла Памфілова та голова райвиборчкому в ростові Андрій Буров, які відповідали за організацію псевдореферендумів на тимчасово захопленій території чотирьох областей України.

Загалом Велика Британія запровадила санкції проти понад 1200 осіб і понад 120 організацій у відповідь на розв'язану Росією війну проти України. 

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує заблоковані активи Росії та олігархів віддати на відбудову України.

Теги: незалежність санкції Велика Британія

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