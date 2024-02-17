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Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України
Стартувала коаліція дронів для України
ілюстрація: Міноборони

Коаліція дронів офіційно стартувала у межах роботи Контактної групи з питань оборони України

Коаліція дронів для України офіційно розпочала роботу. Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України», – йдеться в заяві відомства.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю ініціативу.

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України», – сказав Умєров.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Вступ до коаліції є відкритим і для інших охочих країн.

Як відомо, Велика Британія та Латвія очолили коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV. 

Теги: коаліція Міноборони безпілотник

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