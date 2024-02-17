Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України

Коаліція дронів офіційно стартувала у межах роботи Контактної групи з питань оборони України

Коаліція дронів для України офіційно розпочала роботу. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України», – йдеться в заяві відомства.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю ініціативу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БпЛА значно розширюють можливості Збройних сил України», – сказав Умєров.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Вступ до коаліції є відкритим і для інших охочих країн.

Як відомо, Велика Британія та Латвія очолили коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV.