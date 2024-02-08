Міноборони РФ заявляє про атаку безпілотника на Крим

Росіяни заявляють про атаку українського дрона по об'єктах РФ у Криму

Російські засоби ППО нібито знищили український безпілотник

Оборонне відомство країни-агресорки заявляє про нібито атаку українського безпілотника на Крим. Російські ППО нібито збили український безпілотник над Кримом минулої ночі, згідно з повідомленням міністерства оборони Росії.

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Як зазначається, російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили український безпілотник над територією Республіки Крим, повідомили у міноборони Росії.

Зазначається, що сьогодні вночі припинено спробу України запустити дрон по об'єктах на території Російської Федерації.

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«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим», – йдеться у повідомленні російського відомства.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму українські сили підірвали російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів «Мохаджер-6» для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українським позиціям.

Також у Криму було знищено ракетний катер росіян. У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.