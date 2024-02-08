Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони РФ заявляє про атаку безпілотника на Крим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони РФ заявляє про атаку безпілотника на Крим
Росіяни заявляють про атаку українського дрона по об'єктах РФ у Криму
фото ілюстративне

Російські засоби ППО нібито знищили український безпілотник

Оборонне відомство країни-агресорки заявляє про нібито атаку українського безпілотника на Крим. Російські ППО нібито збили український безпілотник над Кримом минулої ночі, згідно з повідомленням міністерства оборони Росії.

Як зазначається, російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили український безпілотник над територією Республіки Крим, повідомили у міноборони Росії.

Зазначається, що сьогодні вночі припинено спробу України запустити дрон по об'єктах на території Російської Федерації.

«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим», – йдеться у повідомленні російського відомства.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму українські сили підірвали російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів «Мохаджер-6» для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українським позиціям. 

Також у Криму було знищено ракетний катер росіян.  У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.

Теги: безпілотник Крим Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проти затриманих росіян порушено кримінальну справу нібито про замах на вчинення теракту
Росія заявила про «замах» на гауляйтера Аксьонова (відео)
5 лютого, 20:24
Системи радіоелектронної боротьби, які не потребують дефіцитних боєприпасів, стають все важливішими у війні
Виробник РЕБ пояснив, яких засобів більше за все потребують Збройні сили
2 лютого, 18:00
В окупованому Криму сьогодні лунали вибухи
Удар по Бельбеку в Криму. Повітряні сили відреагували
31 сiчня, 19:50
Українські «пташки» влаштували «бавовну» у чотирьох регіонах РФ
У Росії була гучна ніч: українські дрони долетіли до Тули й Калуги
30 сiчня, 07:43
На Харківщині пошкоджено та зруйновано чотири житлових будинки
Одеса долає наслідки атаки дронів, влучання у навчальні заклади Херсонщини: ситуація в регіонах
25 сiчня, 11:43
Маск зробив ставку на дрони у майбутніх війнах
Ілон Маск пофантазував, якими будуть війни майбутнього
25 сiчня, 10:08
Після прибуття в гавань, загарбники намагалися замаскувати корабель
ЗСУ пояснили, навіщо росіяни пригнали до Севастополя десантний корабель
25 сiчня, 09:58
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
18 сiчня, 07:10
Станом на кінець минулого року потужність підприємств оборонно-промислового комплексу складала 1 млн FPV-дронів на рік
«Укроборонпром» відзвітував за 2023 рік: досягнення у цифрах
11 сiчня, 11:42

Події в Україні

Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
12K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8658
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
7836
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua