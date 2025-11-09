Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися
фото з відкритих джерел

Хоч переговори провалилися, Пакистан та Афганістан домовилися дотримуватися режиму припинення вогню

Переговори між Афганістаном (урядом «Талібану») та Пакистаном, що відбулися в Туреччині, завершилися без досягнення результатів через фундаментальні розбіжності щодо контролю над внутрішньою безпекою Пакистану. Проте обидві сторони підтвердили намір і надалі дотримуватися чинного режиму припинення вогню. Про це інформує Reuters, передає «Главком».

Перемовний процес у Стамбулі був зірваний через вимогу Ісламабада, яка виходить за межі можливостей афганської сторони. Представник «Талібану» Забіулла Муджахід заявив, що Пакистан наполягав, щоб «Афганістан відповідав за внутрішню безпеку Пакистану».

Попри провал домовленостей, Муджахід підкреслив, що таліби й надалі дотримуватимуться умов перемир'я. «Режим припинення вогню, який був встановлений, досі нами не порушувався, і ми будемо й надалі його дотримуватися», – наголосив він.

Аналогічне твердження зробив і міністр оборони Пакистану, підтвердивши, що переговори щодо запобігання новим прикордонним інцидентам були безрезультатними. Водночас Пакистан заявив, що також продовжуватиме дотримуватися режиму припинення вогню, допоки не буде здійснено напад з афганського боку.

Таким чином, хоча переговори провалилися, підтверджена обопільна готовність підтримувати наявне перемир’я тимчасово знижує ризик нових збройних зіткнень на кордоні. Однак, ситуація залишається напруженою, і перспективи відновлення діалогу поки невизначені.

Теги: міністр Афганістан напад Пакистан переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зазначив, що особисто не займається питанням заморожених російських активів
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
3 листопада, 03:22
Хакан Фідан підтвердив готовність Стамбулу стати посередником у новому раунді переговорів між Україною і Москвою
Переговори України і РФ: Туреччина зробила заяву
2 листопада, 10:55
Заступник міністра закордонних справ РФ зробив заяву про переговори
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
31 жовтня, 12:35
Політик заявив, що зустріч Трампа та Путіна у Будапешті відбудеться
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком
22 жовтня, 12:45
Зеленський: Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
20 жовтня, 18:01
Раніше Трамп пригрозив Путіну, що США постачатимуть Україні ракети Tomahawk, якщо Росія не завершить війну
Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським – Axios
16 жовтня, 17:34
Останні бої відбуваються після запеклих прикордонних зіткнень минулими вихідними
На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
15 жовтня, 15:33
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
13 жовтня, 19:17
ХАМАС відмовився від участі в підписанні угоди про припинення вогню в Газі
ХАМАС відмовився від участі в підписанні угоди про припинення вогню в Газі
12 жовтня, 04:58

Політика

Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися
Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини
Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії у критичному стані через голодування
Справа «Північних потоків»: арештований українець в Італії у критичному стані через голодування
Лавров впав у немилість Путіна? Дипломата усунули від саміту G20 та ключової наради
Лавров впав у немилість Путіна? Дипломата усунули від саміту G20 та ключової наради
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua