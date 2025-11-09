Мирні переговори Афганістану і Пакистану провалилися

Хоч переговори провалилися, Пакистан та Афганістан домовилися дотримуватися режиму припинення вогню

Переговори між Афганістаном (урядом «Талібану») та Пакистаном, що відбулися в Туреччині, завершилися без досягнення результатів через фундаментальні розбіжності щодо контролю над внутрішньою безпекою Пакистану. Проте обидві сторони підтвердили намір і надалі дотримуватися чинного режиму припинення вогню. Про це інформує Reuters, передає «Главком».

Перемовний процес у Стамбулі був зірваний через вимогу Ісламабада, яка виходить за межі можливостей афганської сторони. Представник «Талібану» Забіулла Муджахід заявив, що Пакистан наполягав, щоб «Афганістан відповідав за внутрішню безпеку Пакистану».

Попри провал домовленостей, Муджахід підкреслив, що таліби й надалі дотримуватимуться умов перемир'я. «Режим припинення вогню, який був встановлений, досі нами не порушувався, і ми будемо й надалі його дотримуватися», – наголосив він.

Аналогічне твердження зробив і міністр оборони Пакистану, підтвердивши, що переговори щодо запобігання новим прикордонним інцидентам були безрезультатними. Водночас Пакистан заявив, що також продовжуватиме дотримуватися режиму припинення вогню, допоки не буде здійснено напад з афганського боку.

Таким чином, хоча переговори провалилися, підтверджена обопільна готовність підтримувати наявне перемир’я тимчасово знижує ризик нових збройних зіткнень на кордоні. Однак, ситуація залишається напруженою, і перспективи відновлення діалогу поки невизначені.