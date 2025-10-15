Головна Світ Політика
search button user button menu button

На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
Останні бої відбуваються після запеклих прикордонних зіткнень минулими вихідними
фото: Reuters

Пакистанські військові заявили, що вбили декілька десятків талібів

Між Пакистаном і Афганістаном знову спалахнули бої уздовж спільного кордону. Відомо про загибель десятків військових із обох сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними пакистанських військових, у районах Спін-Болдак і Куррам було ліквідовано до 50 афганських солдатів під час відбиття атак афганських сил. Водночас речник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що афганські війська знищили значну кількість пакистанських солдатів, захопили їхню зброю, танки та позиції.

Нагадаємо, важкі бої розпочалися на афгано-пакистанському кордоні минулих вихідних. Сутички тривали у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд. Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків.

Афганська сторона повідомляє про 58 загиблих пакистанських солдатів, тоді як Пакистан стверджує, що вбив понад 200 афганських солдатів і втратив при цьому 23 своїх. Пакистанська армія спростувала заяви Муджахіда про напад на мирних жителів у Спін-Болдак. За даними Ісламабада, під час нічного бою в Куррамі було знищено близько 30 бойовиків Талібану, шість танків і вісім військових постів. Пізніше ще близько 20 бойовиків загинули в провінції Белуджистан. Армія зазначає, що ситуація досі напружена.

Читайте також:

Теги: Афганістан Пакистан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саудівський принц Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у день підписання оборонної угоди в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року
Які стратегічні зміни відбуваються на Близькому Сході
19 вересня, 17:10
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
Саудівська Аравія та Пакистан уклали пакт про взаємну оборону
18 вересня, 03:33
У жовтні 2001 року США ввели свої війська в Афганістан, щоб усунути від влади талібів
Трамп збирається повернути контроль над стратегічною авіабазою в Афганістані
18 вересня, 21:07
Президент США заявляв, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Reuters: Намір Трампа повернути Баграм обернеться повторним вторгненням в Афганістан
19 вересня, 07:03
Аеродром Баграм був збудований у 1950-х роках за участі чи підтримки від Радянського Союзу
США наполягають на поверненні бази Баграм: Трамп озвучив попередження
21 вересня, 01:31
Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
22 вересня, 12:52
В Афганістані стався масштабний збій зв'язку після того, як Талібан відключив інтернет
Талібан відключив інтернет в Афганістані
29 вересня, 23:44
Таліби завершили бойові дії проти Пакистану
Таліби завершили бойові дії проти Пакистану: заява Міноборони Афганістану
12 жовтня, 01:02
Запеклі сутички тривають у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд
На афгано-пакистанському кордоні почалися важкі бої
11 жовтня, 22:12

Політика

На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна
Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна
Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ
Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ
Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ
Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ
Трамп пригрозив скоротити допомогу Аргентині у разі поразки Мілея на виборах
Трамп пригрозив скоротити допомогу Аргентині у разі поразки Мілея на виборах
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua