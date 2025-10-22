Головна Світ Політика
Міністр закордонних справ Угорщини назвав скасування зустрічі Трампа та Путіна фейком

Політик заявив, що зустріч Трампа та Путіна у Будапешті відбудеться
Міністр зазначив, що подібна поведінка ЗМІ спостерігається перед кожним засідання Європейської ради

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловився щодо чуток про скасування зустрічі Дональда Трампа та Путіна. Політик заявив, що вона все ж таки відбудеться. Про це пише «Главком» із посиланням на допис міністра в соцмережі Х.

Голова МЗС Угорщини назвав закиди про скасування зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті фейком та додав, що є багато тих, хто сприяє тому, аби вона не відбулася. У цьому міністр підозрює «провоєнну політичну еліту та її ЗМІ».

«Цього разу не буде інакше. Доки саміт насправді не відбудеться, очікуйте хвилі витоків інформації, фейкових новин і заяв, які стверджують, що його не буде», – написав Петер Сіярто. Також він зазначив, що це повторюється майже перед кожним засіданням Європейської ради, де обговорюються санкції та Європейський фонд миру.

16 жовтня після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та диктатора країни-агресорки Володимира Путіна стало відомо про заплановану зустріч президентів у Будапешті.

Раніше «Главком» розповідав, як ЄС різко засудив майбутню зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. У ЄС зазначили, що ця зустріч може стати для Путіна черговою «перемогою». Там вважають подібну зустріч «політичним жахіттям» та зневагою до ЄС.

Також «Главком» писав про те, як Еммануель Макрон прокоментував майбутню зустріч Трампа й Путіна. На думку президента Франції, там, де будуть обговорювати Україну, мають бути присутні українці.

