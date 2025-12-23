Папа Римський прокоментував відмову Росії від перемир'я на Різдво

Папа Римський звернувся до людей доброї волі з проханням поважати Різдво, як день миру

Папа Римський Лев XIV висловив «великий смуток» через відмову Росії погодитися на різдвяне припинення вогню у війні з Україною. Його слова цитує Reuters, пише «Главком»

Під час зустрічі з журналістами в Кастель-Гандольфо він заявив: «Серед речей, які викликають у мене великий смуток, це те, що, очевидно, Росія відмовила у проханні про припинення вогню».

Папа також звернувся до людей доброї волі з проханням поважати Різдво, як день миру, сподіваючись, що хоча б на 24 години буде досягнуто світового перемир'я.

«Можливо, вони нас послухають, і в усьому світі буде щонайменше 24 години, день миру», – сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував для журналістів ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про перемир'я на Різдво. Зеленський зазначив, що будь-яке припинення вогню Київ буде підтримувати.

Зеленський наголосив, що не може відповідати за Росію, але як президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята.

Згодом Російська Федерація відкинула пропозицію припинити ведення бойових дій протягом Різдва.

Варто зазначити, що у попередні роки заяви із закликами про нібито перемирʼя на час Різдва робила Москва, однак жодного разу їх не дотримувалася.