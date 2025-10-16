Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським – Axios

Раніше Трамп пригрозив Путіну, що США постачатимуть Україні ракети Tomahawk, якщо Росія не завершить війну

Президент США обговорить з російським диктатором війну в Україні

Президент США Дональд Трамп матиме розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбудеться напередодні візит українського лідера до Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За словами джерел ЗМІ, американський президент сьогодні, 16 жовтня, проведе телефонну розмову з очільником Кремля, щоб обговорити війну з Україною.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».

Нагадаємо президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни».

Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного. «Порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.