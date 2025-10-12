Головна Світ Політика
ХАМАС відмовився від участі в підписанні угоди про припинення вогню в Газі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За словами представника угрупування, другий етап переговорів, який передбачає складніші питання, не буде таким легким, як перший

Делегація ХАМАС не братиме участі в підписанні угоди про припинення вогню в Секторі Гази, яке планується на 13 жовтня. Про це заявив політичний лідер ХАМАС Хоссам Бадран у коментарі для Le Monde, передає «Главком».

«Ми не будемо присутні на підписанні угоди. Наш рух діятиме через посередників з Катару та Єгипту», – заявив Бадран. Він також підкреслив, що ХАМАС не згоден з окремими пунктами мирного плану, зокрема, що стосуються вигнання представників угруповання з сектора Гази.

За словами Хоссама Бадрана, лідери ХАМАС, які перебувають в Газі, не мають наміру залишати свою землю, де вони живуть серед своїх родин та народу. Він зазначив, що другий етап переговорів, який передбачає складніші питання, не буде таким легким, як перший.

Бадран також наголосив, що палестинці продовжать боротьбу, якщо військові дії Ізраїлю в Газі триватимуть.

13 жовтня президент США Дональд Трамп вирушить до Єгипту, де відбудеться підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС за участю гарантійних країн – Єгипту, Катару та Туреччини.

Нагадаємо, у Шарм-еш-Шейху (Єгипет) пройде важливий саміт, на якому обговорюватиметься припинення вогню в секторі Газа. Саміт відбудеться 13 жовтня. Як повідомляє канцелярія президента Єгипту, у заході візьмуть участь лідери понад 20 країн.

До слова, три члени катарської делегації загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі поблизу Шарм-еш-Шейха в Єгипті. 

Теги: ХАМАС переговори Єгипет сектор Гази

