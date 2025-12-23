Літак начальника штабу лівійської армії розбився біля Анкари – ЗМІ

Повітряне судно втратило звʼязок, перебуваючи над столицею Туреччини

Приватний літак, на борту якого, ймовірно, перебував начальник штабу лівійської армії Мохаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад розбився поблизу Анкари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та турецькі ЗМІ.

Дані системи відстеження польотів показали, що літак змінив курс і відхилився від аеропорту Есенбога в Анкарі. Зазначається, що літак подав сигнал аварійної посадки біля Хаймани, але повторні спроби зв’язку не дали результату.

На борту перебували п’ятеро пасажирів, обставини інциденту з’ясовують. Наразі повітряний простір над Анкарою закритий для польотів.

Раніше Міністерство оборони Туреччини оголосило про візит начальника генерального штабу Лівії до Анкари на початку цього тижня. Хаддад прибув до турецької столиці сьогодні на запрошення глави Генштабу Туреччини генерала Сельджука Байрактароглу і провів зустріч з міністром національної оборони Яшаром Гюлером.

До слова, на кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак з 20 солдатами на борту. Літак C-130, який є основним тактичним транспортним засобом для багатьох країн, включаючи Туреччину, розпався під час польоту.