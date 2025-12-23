Головна Світ Політика
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
Начальник Генерального штабу Туреччини Сельчук Байрактароглу зустрічається зі своїм лівійським колегою Мохаммедом Алі Ахмедом Аль-Хаддадом в Анкарі, Туреччина, 23 грудня 2025 року
фото: Reuters

Літак запитав екстрену посадку над районом Хаймана в Анкарі, однак після цього зв'язок було втрачено

23 грудня в Туреччині сталася авіакатастрофа, в якій загинув начальник Генерального штабу Лівії Мохаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад та ще четверо високопосадовців. Літак, на борту якого перебував також командувач Сухопутних військ Лівії, директор Управління військового виробництва, радник начальника Генштабу та фотограф пресслужби, розбився під час повернення з офіційної поїздки до Анкари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Лівії Абдулхамід Дбейбах висловив співчуття та зазначив, що ця втрата є великою трагедією для країни та військової установи Лівії.

Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари фото 1

Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, літак злетів з аеропорту Есенбога в Анкарі о 17:10 за Гринвічем, а через 40 хвилин, о 17:52, втрачено зв'язок з ним. Літак запитав екстрену посадку над районом Хаймана в Анкарі, однак після цього зв'язок було втрачено. Уламки літака були знайдені поблизу села Кесіккавак в районі Хаймана.

Раніше Міністерство оборони Туреччини оголосило про візит начальника Генерального штабу армії Лівії до Анкари на початку цього тижня. Хаддад прибув до турецької столиці сьогодні на запрошення глави Генштабу Туреччини генерала Сельджука Байрактароглу і провів зустріч з міністром національної оборони Яшаром Гюлером.

До слова, на кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак з 20 солдатами на борту. Літак C-130, який є основним тактичним транспортним засобом для багатьох країн, включаючи Туреччину, розпався під час польоту.

Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
