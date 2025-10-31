РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною

Заступник міністра закордонних справ РФ зробив заяву про переговори

Заступник глави російського МЗС Михайло Галузін заявив, що «наразі створено всі умови для розвитку стамбульського переговорного треку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами заступника міністра, Росія нібито відкрита до врегулювання війни і продовження прямих переговорів з українськими представниками.

«Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати для них майданчик Стамбула. Таким чином, всі умови для розвитку стамбульського треку є», – сказав Галузін.

Посадовець вкотре повторив тезу російської пропаганди, що Україна ухиляється від діалогу з Москвою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним наразі залишається складною, але Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. За словами Зеленського, президент країни-агресорки робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з українською стороною.

Також Зеленський озвучив червону лінію на переговорах із Росією. Він наголосив, що Україна готова до діалогу, але жодних поступок щодо територій не буде.