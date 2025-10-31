Головна Світ Політика
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ зробила заяву про прямі переговори з Україною
Заступник міністра закордонних справ РФ зробив заяву про переговори
фото: Global Look Press

Посадовець вкотре повторив тезу російської пропаганди, що Україна ухиляється від діалогу з Москвою

Заступник глави російського МЗС Михайло Галузін заявив, що «наразі створено всі умови для розвитку стамбульського переговорного треку». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами заступника міністра, Росія нібито відкрита до врегулювання війни і продовження прямих переговорів з українськими представниками.

«Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати для них майданчик Стамбула. Таким чином, всі умови для розвитку стамбульського треку є», – сказав Галузін.

Посадовець вкотре повторив тезу російської пропаганди, що Україна ухиляється від діалогу з Москвою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним наразі залишається складною, але Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. За словами Зеленського, президент країни-агресорки робитиме все, щоб уникнути прямої зустрічі з українською стороною. 

Також Зеленський озвучив червону лінію на переговорах із Росією. Він наголосив, що Україна готова до діалогу, але жодних поступок щодо територій не буде.

Теги: переговори війна росія

