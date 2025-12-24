Головна Світ Політика
МЗС Німеччини: Росія може використати перемир'я для підготовки нападу на НАТО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вадефуль також наголосив на необхідності зміцнення оборони Альянсу
фото з відкритих джерел

Міністр попередив, що якщо Росія досягне значного військового успіху в Україні, це стане серйозною загрозою для НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що Росія може скористатися можливим перемир'ям в Україні для посилення своєї підготовки до нападу на країни НАТО. В інтерв'ю агентству dpa він зауважив: «Я не хочу спекулювати щодо ймовірності такого сценарію, але я порадив би НАТО готуватися до можливості, що це може статися», пише «Главком».

Вадефуль також наголосив на необхідності зміцнення оборони Альянсу, зазначивши, що «НАТО розширює свої оборонні структури, а Німеччина проводить реформи своїх Збройних сил, збільшуючи чисельність військ і озброєння, враховуючи потенційну загрозу з боку Росії». Він підкреслив, що Європа не повинна розслаблятися навіть у разі досягнення перемир'я в Україні.

«Безпека в Європі ще довго залежатиме від Росії, і її можна стримувати лише з позиції сили, єдності в Альянсі та боєздатних збройних сил. Немає причин зменшувати наші зусилля. Навпаки, я рішуче порадив би проти будь-яких поступок у цих проєктах і планах, бо лише позиція сили забезпечить нам більшу безпеку в НАТО та для нас у Німеччині», – зазначив глава МЗС Німеччини. 

Міністр також попередив, що якщо Росія досягне значного військового успіху в Україні, це стане серйозною загрозою для НАТО. «Тому підтримка України залишатиметься важливим питанням безпеки для Німеччини», – додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відкрита війна між Росією та країнами Північноатлантичного альянсу може розпочатися лише у разі, якщо Москва здійснить напад на одну з держав-членів альянсу.

Як повідомлялось, російська оборонна промисловість впроваджує довгострокові зусилля для різкого збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про намір Москви становити довгострокову військову загрозу для НАТО. 

До слова, НАТО розглядає можливість «більш агресивної» реакції на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. 

