Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня
Зеленський: Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент говорив із Метте Фредеріксен

У понеділок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни. Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами», – наголосив президент.

Також сторони обговорили плани на цей тиждень. За словами Зеленського, буде багато зустрічей і перемовин у Європі. «Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо. Дякую!», – додав він.

Також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони домовилися про зустріч найближчим часом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий взяти участь у тристоронній зустрічі за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Будапешті, якщо отримає офіційне запрошення та якщо формат переговорів буде збалансованим. Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на рішення, яке суперечитиме її інтересам або державності.

