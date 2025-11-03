Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ

Як відомо, Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання заморожених активів РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він не залучений до обговорень, які стосуються заморожених російських активів. Про це стало відомо з трансляції Білого дому, на яку посилається «Главком».

Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трампу було поставлено питання, чи планує Білий дім використовувати російські кошти як важіль впливу під час переговорів.

На це президент відповів, що особисто не займається цим питанням: «Я цим не займаюся. Наскільки мені відомо, переговори ведуть Європа і Росія. Я не беру участі в цих переговорах».

Тим часом, Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання заморожених активів Російської Федерації для надання фінансової допомоги Україні.

Це відбулося після того, як Бельгія висунула вимогу отримати додаткові гарантії, які б зняли з неї відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами на загальну суму €140 млрд. Лідери країн-членів ЄС звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати різні варіанти для розгляду на наступному саміті.

Нагадаємо, США відмовилися підтримувати план Європейського Союзу про розширення використання заморожених російських активів для підтримки України «Групою семи».

Американські чиновники сказали своїм європейським колегам, що наразі США не приєднаються до цієї ініціативи під час переговорів в кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду в Вашингтоні минулого тижня, зазначили співрозмовники видання. Одне з джерел додало, що США як причину своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку. Інше джерело сказало, що наразі США просто не беруть на себе жодних зобовʼязань.

Як відомо, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку.

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.