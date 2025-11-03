Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
Трамп зазначив, що особисто не займається питанням заморожених російських активів
фото: The White house/Facebook

Як відомо, Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання заморожених активів РФ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він не залучений до обговорень, які стосуються заморожених російських активів. Про це стало відомо з трансляції Білого дому, на яку посилається «Главком».

Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One Трампу було поставлено питання, чи планує Білий дім використовувати російські кошти як важіль впливу під час переговорів.

На це президент відповів, що особисто не займається цим питанням: «Я цим не займаюся. Наскільки мені відомо, переговори ведуть Європа і Росія. Я не беру участі в цих переговорах».

Тим часом, Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання заморожених активів Російської Федерації для надання фінансової допомоги Україні.

Це відбулося після того, як Бельгія висунула вимогу отримати додаткові гарантії, які б зняли з неї відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами на загальну суму €140 млрд. Лідери країн-членів ЄС звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати різні варіанти для розгляду на наступному саміті.

Нагадаємо, США відмовилися підтримувати план Європейського Союзу про розширення використання заморожених російських активів для підтримки України «Групою семи». 

Американські чиновники сказали своїм європейським колегам, що наразі США не приєднаються до цієї ініціативи під час переговорів в кулуарах засідання Міжнародного валютного фонду в Вашингтоні минулого тижня, зазначили співрозмовники видання. Одне з джерел додало, що США як причину своєї неготовності назвали ризики для стабільності ринку. Інше джерело сказало, що наразі США просто не беруть на себе жодних зобовʼязань.

Як відомо, Європейський Союз розробляє механізм, який дозволить фінансувати оборону та відбудову України за рахунок заморожених на Заході російських активів центрального банку. 

Європейська комісія представила план, що дає можливість урядам країн-членів використати до €185 млрд з приблизно €210 млрд російських коштів, які наразі перебувають під замороженням у Європі. Це дозволить залучити значну частину російських резервів без їхньої прямої конфіскації, що є «червоною лінією» для багатьох європейських столиць і Європейського центрального банку.

Теги: росія Європа Дональд Трамп Європейський Союз переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон свою роботу зробив – оцінив і дав зелене світло
«Томагавки» для України: Пентагон каже «так», проте є одне «але»
1 листопада, 16:56
Трамп: Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади, що Верховний суд США стане на її бік у питанні мит, які вона роками використовувала, щоб нашкодити Сполученим Штатам
Трамп підвищує мита на канадські товари через рекламу про Рейгана
26 жовтня, 00:58
Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
20 жовтня, 11:14
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів
19 жовтня, 07:20
Дозвіл на операції, так званий «президентський висновок», був виданий у суворій таємниці
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
16 жовтня, 01:27
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
МПК підтвердив: російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри
14 жовтня, 21:16
Трамп заявив, що Путін поважає Ердогана
Трамп повідомив, хто відіграє важливу роль у врегулюванні війни в Україні
14 жовтня, 02:42
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
З 12 жовтня ЄС запроваджує нову біометричну систему контролю
11 жовтня, 14:28
Пєсков погодився з тезою про нібито деструктивну роль східноєвропейських країн
Нова версія винуватих у війні з Україною? Кремль відреагував на скандальне інтерв’ю Меркель
7 жовтня, 14:29

Політика

Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
Трамп не вважає імміграційні рейди в США жорстокими, бо людей потрібно вивозити
Трамп не вважає імміграційні рейди в США жорстокими, бо людей потрібно вивозити
Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю
Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
Міністр енергетики США розкрив деталі про випробування ядерної зброї
Міністр енергетики США розкрив деталі про випробування ядерної зброї
Вучич: Сербія хоче боєприпаси європейським країнам, навіть якщо їх отримає Україна
Вучич: Сербія хоче боєприпаси європейським країнам, навіть якщо їх отримає Україна

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua