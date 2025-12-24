Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго

Уряд не зміг обґрунтувати правомірність використання військових для виконання законів у штаті

Верховний суд США ухвалив рішення, яке заблокувало розгортання Національної гвардії в районі Чикаго за ініціативою президента Дональда Трампа. Як пише Reuters, це стало рідкісною поразкою для його адміністрації, передає «Главком».

Трамп планував використати військових для підтримки порядку в районах, контрольованих демократами, зокрема в Іллінойсі, де відбувалися протестні акції, які адміністрація намагалася представити як насильницькі.

У відповідь на це, посадовці Іллінойсу та місцеві лідери подали судовий позов, що призвело до блокування розгортання військ. Верховний суд підтвердив рішення нижчих судів, зазначивши, що уряд не зміг обґрунтувати правомірність використання військових для виконання законів у штаті. Суд постановив, що президент може застосовувати федеральний контроль лише за «виняткових» обставин.

Речниця Білого дому Абігейл Джексон заявила, що Трамп продовжить працювати над виконанням імміграційних законів і захистом федерального персоналу від насильницьких учасників протестів, але додала, що це рішення не відволікає від основних завдань. У свою чергу, губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер назвав це рішення важливим кроком для стримування зловживання владою та зупинення руху адміністрації Трампа до авторитаризму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив , що може скористатися Законом про повстання – документом, який дозволяє главі держави розгортати військові сили всередині країни. Це може статися, якщо суди чи губернатори й надалі блокуватимуть відправку підрозділів Нацгвардії до міст, якими керують демократи.