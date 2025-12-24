Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго
Верховний суд США ухвалив рішення, яке заблокувало розгортання Національної гвардії в районі Чикаго
фото: Reuters

Уряд не зміг обґрунтувати правомірність використання військових для виконання законів у штаті

Верховний суд США ухвалив рішення, яке заблокувало розгортання Національної гвардії в районі Чикаго за ініціативою президента Дональда Трампа. Як пише Reuters, це стало рідкісною поразкою для його адміністрації, передає «Главком».

Трамп планував використати військових для підтримки порядку в районах, контрольованих демократами, зокрема в Іллінойсі, де відбувалися протестні акції, які адміністрація намагалася представити як насильницькі.

У відповідь на це, посадовці Іллінойсу та місцеві лідери подали судовий позов, що призвело до блокування розгортання військ. Верховний суд підтвердив рішення нижчих судів, зазначивши, що уряд не зміг обґрунтувати правомірність використання військових для виконання законів у штаті. Суд постановив, що президент може застосовувати федеральний контроль лише за «виняткових» обставин.

Речниця Білого дому Абігейл Джексон заявила, що Трамп продовжить працювати над виконанням імміграційних законів і захистом федерального персоналу від насильницьких учасників протестів, але додала, що це рішення не відволікає від основних завдань. У свою чергу, губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер назвав це рішення важливим кроком для стримування зловживання владою та зупинення руху адміністрації Трампа до авторитаризму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив , що може скористатися Законом про повстання – документом, який дозволяє главі держави розгортати військові сили всередині країни. Це може статися, якщо суди чи губернатори й надалі блокуватимуть відправку підрозділів Нацгвардії до міст, якими керують демократи. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп військові суд США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС Китаю заявило, що Пекін виступає проти «одностороннього цькування»
Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа
18 грудня, 06:39
Опозиціонерка вважає, що нині Венесуела є не просто «звичайною диктатурою», а «дуже складною кримінальною структурою»
Лауреатка Нобелівської премії заявила про повну підтримку дій Трампа щодо Венесуели
15 грудня, 07:33
Коли окупантів ліквідували, українські військові організували евакуацію людей
Військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом
14 грудня, 15:23
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
Палата предстаників США схвалила оборонний бюджет: скільки отримає Україна
11 грудня, 04:57
Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте, Коштою та фон дер Ляєн
Переговори Зеленського з партнерами у Брюсселі, заяви Трампа: головне за ніч
9 грудня, 05:55
Путін заявляв, що питання територій стане одним із головних на переговорах щодо мирного плану
The Telegraph: Трамп готовий визнати окуповані території російськими заради мирної угоди
28 листопада, 16:53
У 2023 році Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року
США закрили останню справу проти Трампа щодо втручання у вибори
26 листопада, 19:20
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
Між Японією та Китаєм виникла напруга через Тайвань: у NYT пояснили, чому козирі у Трампа
26 листопада, 05:48
Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану
26 листопада, 01:05

Політика

Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго
Папа Римський прокоментував відмову Росії від перемир'я на Різдво
Папа Римський прокоментував відмову Росії від перемир'я на Різдво
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
Лівія підтвердила загибель військового командування в авіакатастрофі поблизу Анкари
Літак начальника Генштабу лівійської армії розбився біля Анкари – ЗМІ
Літак начальника Генштабу лівійської армії розбився біля Анкари – ЗМІ
СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ
СБУ уразила модернізований літак-розвідник Іл-38Н на авіабазі Єйськ

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua