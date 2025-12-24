Головна Світ Політика
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Міністр закордонних справ Данії різко відреагував на вимогу Трампа про Гренландію
Трамп нещодавно повторив свою тезу про приєднання Гренландії до США
фото: Reuters

МЗС Данії викликало посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що країна не підкориться вимозі Дональда Трампа передати Гренландію Сполученим Штатам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Трамп анонсував плани призначити губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником у Гренландії, щоб обговорити можливість приєднання острова до США. Він обґрунтував це тим, що Данія недостатньо витрачає на захист острова.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен і прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікен рішуче відкинули вимогу Трампа. Нільсен підкреслив, що Гренландія належить її мешканцям, і її територіальна цілісність має бути поважена.

Ларс Локке Расмуссен також викликав посла США Кена Хауері для роз'яснення коментарів Трампа. Міністр закордонних справ зазначив, що зустріч була організована, щоб чітко провести «червону лінію», заявивши «ні» на вимогу Трампа. Він наголосив, що напад на одну частину королівства є нападом на все королівство.

Це вже не перша спроба Трампа порушити питання про придбання Гренландії: під час його першого терміну президентства в 2019 році також йшлося про можливість покупки цього острова. Однак після повернення до влади в січні, Трамп знову активізував свої зусилля з контролю над Гренландією, зазначивши, що це потрібно не через природні ресурси, а через відсутність військового захисту з боку Данії.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки. 

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Не для корисних копалин. У нас більше нафти, ніж у будь-якій іншій країні світу. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. І якщо ви подивитесь на Гренландію, ви подивитесь вздовж узбережжя. Всюди російські та китайські кораблі. Тож Гренландія це велика справа», – сказав Трамп.

Теги: Дональд Трамп Данія Гренландія

