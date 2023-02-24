Велика Британія ввела санкції проти «Росатома» та партнерів Путіна

До списку санкцій потрапили шість російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки

Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії

Велика Британія у річницю вторгнення розширила санкції проти Росії. До списку потрапили представники «Росатома» та союзники російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

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Британія ввела санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб Росії. Зокрема, під санкції потрапили керівники «Росатома», а також 34 керівники двох найбільших російських оборонних компаній «Ростеха» та «Алмаз-антей» і чотирьох банків.

Зокрема, санкції запровадили проти:

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Маттіаса Варніга, гендиректора оператора газопроводу «Північний потік-2», а також ексчлена ради директорів «Транснефти» та «Роснефти»;

Любові Кабаєвої, матері гімнастки Аліни Кабаєвої;

Олексія Дюміна, голови Тульської області;

Олексія Козака, сина колишнього віце-прем'єра Росії та заступника керівника адміністрації президента Дмитра Козака.

Також до списку потрапили шість російських організацій, які займаються виробництвом або ремонтом військової техніки, включаючи авіацію та флот.

Крім того, Велика Британія заборонила експорт авіаційних деталей, радіоапаратури та електронних комплектів, які можуть використовуватись у військовому виробництві, у тому числі у безпілотниках. Під заборону також потрапить імпорт 140 товарів із заліза та сталі, включаючи ті, що були перероблені у третіх країнах.

Британія ввела санкції проти п'ятьох керівників іранської Qods Aviation Industry - компанії, що виробляє безпілотник, які Росія використовує проти України.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір закликати лідерів G7 збільшити спроможність України зупинити російські сили та надати далекобійну зброю і літаки.

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Також Австралія передасть Україні безпілотники на $33 млн і введе нові санкції проти РФ.