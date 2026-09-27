Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну
Крістіан з'явився на світ на 34-му тижні вагітності
фото: Львівський обласний клінічний перинатальний центр / Facebook

Хлопчик народився на шість тижнів раніше строку з вагою 1590 грамів

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили новонародженого Крістіана, у якого після дострокових пологів виявили небезпечне ускладнення. Батьки хлопчика – Хаір та Ліна Маруланда – родом із Колумбії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на медичний заклад

Крістіан з'явився на світ шляхом кесаревого розтину на 34-му тижні вагітності. При народженні його вага становила 1590 грамів, а зріст – 41 сантиметр. Від перших секунд життя стан хлопчика лікарі оцінили як важкий, тому дитина одразу потрапила під інтенсивний нагляд.

У немовляти виявили некротизуючий ентероколіт – одне з ускладнень, що часто трапляється у дітей, народжених передчасно. Лікарі своєчасно розпізнали проблему, і завдяки правильно підібраному лікуванню оперативного втручання вдалося уникнути. «Завдяки своєчасній діагностиці та лікуванню медикам вдалося стабілізувати стан дитини та уникнути оперативного втручання», – розповіли в перинатальному центрі.

У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну фото 1
скрин: Львівський обласний клінічний перинатальний центр / Facebook

Хлопчик поступово набирав вагу

На дев'яту добу життя Крістіана перевели на другий етап виходжування, а вже з 25-ї доби він перебував разом із мамою. Вага дитини поступово зростала, і зрештою родина вирушила додому, коли маса тіла хлопчика досягла 2371 грама.

Батько новонародженого Хаір Маруланда – уродженець Колумбії. Він один з іноземців, які вступили до лав Збройних сил України і зараз боронять країну від російського вторгнення. Історію порятунку хлопчика перинатальний центр оприлюднив 26 вересня, не уточнивши, скільки часу родина загалом провела в лікарні.

Нагадаємо, у квітні 2024 року «Главком» писав, як у тому ж перинатальному центрі виходили дівчинку, яка народилася з вагою лише 600 грамів. Після 119 днів у лікарні дитину виписали додому з вагою 2440 грама.

Читайте також:

Теги: Львів батьки Колумбія дитина пологовий будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителів району просять не наближатися до місця події та виконувати вимоги екстрених служб
На Київщині горять склади, пожежа супроводжується вибухами
28 серпня, 23:05
Наслідки однієї з російських атак на Київщину
У Бориспільському районі через атаку РФ загинула 14-річна дівчинка
29 серпня, 12:26
28 липня Настя народилася здоровою
Донька військового народилася через три роки після загибелі батька
29 серпня, 16:15
Наслідки нічної атаки безпілотників на житлову багатоповерхівку в Одесі
Реактивні дрони атакували Україну: Одеса зазнала руйнувань
3 вересня, 03:20
Як змінилися ціни на квартири в Україні
Шторм на ринку нерухомості: Київ скидає ціни, в регіонах виник дефіцит (огляд)
2 вересня, 16:23
Шкільний обід в одній із шкіл Житомира
Соцмережі розкритикували шкільні обіди у Житомирі: реакція Держпродспоживслужби
9 вересня, 10:20
Романа Олексіва було прооперувано у Львові
11-річний Роман Олексів переніс 37-му операцію після удару РФ по Вінниці
19 вересня, 13:21
Інцидент стався під час ранкового богослужіння в одному з храмів Львова
У Львові чоловік напав на священника під час богослужіння
20 вересня, 13:03
Альона, мама хлопчика, який народився під час масованої комбінованої атаки на Київ
Киянка розповіла, як народжувала первістка в укритті під час ракетної атаки (відео)
24 вересня, 17:01

Суспільство

$20 млн за Мадяра: WSJ дізнався, як Росія шукає командувача Сил безпілотних систем
$20 млн за Мадяра: WSJ дізнався, як Росія шукає командувача Сил безпілотних систем
У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну
У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва
Військовий був у СЗЧ майже 20 місяців: що вирішив суд
Військовий був у СЗЧ майже 20 місяців: що вирішив суд
Прогноз погоди на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
Час переглянути важливі рішення: найавторитетніший гороскоп на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
Час переглянути важливі рішення: найавторитетніший гороскоп на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua