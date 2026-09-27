У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну

Хлопчик народився на шість тижнів раніше строку з вагою 1590 грамів

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили новонародженого Крістіана, у якого після дострокових пологів виявили небезпечне ускладнення. Батьки хлопчика – Хаір та Ліна Маруланда – родом із Колумбії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на медичний заклад.

Крістіан з'явився на світ шляхом кесаревого розтину на 34-му тижні вагітності. При народженні його вага становила 1590 грамів, а зріст – 41 сантиметр. Від перших секунд життя стан хлопчика лікарі оцінили як важкий, тому дитина одразу потрапила під інтенсивний нагляд.

У немовляти виявили некротизуючий ентероколіт – одне з ускладнень, що часто трапляється у дітей, народжених передчасно. Лікарі своєчасно розпізнали проблему, і завдяки правильно підібраному лікуванню оперативного втручання вдалося уникнути. «Завдяки своєчасній діагностиці та лікуванню медикам вдалося стабілізувати стан дитини та уникнути оперативного втручання», – розповіли в перинатальному центрі.

скрин: Львівський обласний клінічний перинатальний центр / Facebook

Хлопчик поступово набирав вагу

На дев'яту добу життя Крістіана перевели на другий етап виходжування, а вже з 25-ї доби він перебував разом із мамою. Вага дитини поступово зростала, і зрештою родина вирушила додому, коли маса тіла хлопчика досягла 2371 грама.

Батько новонародженого Хаір Маруланда – уродженець Колумбії. Він один з іноземців, які вступили до лав Збройних сил України і зараз боронять країну від російського вторгнення. Історію порятунку хлопчика перинатальний центр оприлюднив 26 вересня, не уточнивши, скільки часу родина загалом провела в лікарні.

Нагадаємо, у квітні 2024 року «Главком» писав, як у тому ж перинатальному центрі виходили дівчинку, яка народилася з вагою лише 600 грамів. Після 119 днів у лікарні дитину виписали додому з вагою 2440 грама.