Мита Трампа посилюють ризик хаосу сівтового судноплавства. Глобальні контейнерні компанії б'ють на сполох

«Взаємні мита Трампа» загрожують великими проблема для судноплавства

Тарифна політика президента США Дональда Трампа створює напруження в сфері океанських перевезень, провокуючи торговельну війну, яка може суттєво знизити попит на транспортні послуги та змусити компанії шукати шляхи подолання наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Адміністрація Трампа вже сьогодні оголосить план «взаємних мит», для усіх країн, які мають мита на американські товари. Цей крок був зроблений після того, як Трамп запровадив нові мита на імпорт товарів із Мексики, Китаю та Канади – головних торговельних партнерів США – а також на товари, включаючи сталь та автомобілі.

Основні глобальні контейнерні компанії, такі як MSC, Maersk (MAERSKb.CO), CMA CGM і Hapag-Lloyd (HLAG.DE) транспортують величезні стоси яскравих контейнерів, наповнених товарами для американських клієнтів, таких як Walmart (WMT.N), Target (TGT.N) та Home Depot (HD.N).

Вони є гігантами в індустрії океанських судноплавств, яка обробляє приблизно $14 трильйонів на рік, на яку припадає близько 80% світової торгівлі. Вони також залежать від компаній, які постраждали від ескалації тарифів Трампа.

«Введення накопичувальних тарифів спричинило зростання плутанини», – зазначив Блейк Гарден, віцепрезидент із міжнародної торгівлі Асоціації лідерів роздрібної торгівлі. «Компанії не мали достатньо часу, визначеності та керівництва, необхідних для впровадження цих змін і дотримання правил».

Трамп застосував надзвичайні повноваження для швидкого додавання, а іноді і скасування та відновлення тарифів під час свого другого терміну перебування на посаді.

«Імпортери не знають, яка буде їхня вартість митного збору з тижня на тиждень», – зазначив Кіт Джонсон, директор з митного контролю компанії John S. James Co., американського митного брокера та експедитора, чиїми клієнтами є автовиробники, а також виробники хімікатів, обладнання, медичних пристроїв і текстилю.

Джонсон зазначив, що спостерігає зростання кількості клієнтів, які обирають дорогі авіаперевезення для автомобілів та інших товарів, що зазвичай транспортуються морем, намагаючись випередити введення нових тарифів.

Імпорт контейнерів до США різко зріс до рекордних рівнів за останні місяці, оскільки компанії поспішали доставити іграшки, меблі, постільну білизну, обладнання та запчастини з Китаю, найбільшого експортера у світі, щоб уникнути тарифів, запроваджених Трампом.

У відповідь на зростання загрози інші види суден і літаки також були залучені для підтримки накопичення запасів автомобілів з Європи та Далекого Сходу, сиру і вина з Італії та ліків за рецептами з Ірландії.

Середня ставка на спотові перевезення 40-футового контейнера за ключовим маршрутом з Далекого Сходу до західного узбережжя США у вівторок становила $2,844, що демонструє одноденний приріст майже на 16%, згідно з даними платформи ціноутворення вантажоперевезень Xeneta. Ця ставка все ще нижча за показник минулого року, коли загроза нападів Хуситів на торговельні шляхи в Червоному морі була новим явищем, а торгівля не зазнавала спотворень через імпортерів, які прагнули уникнути тарифів.

Трамп тримає світ у напрузі, не розкриваючи деталей тарифних планів, які все ще доопрацьовуються напередодні церемонії оголошення в Рожевому саду Білого дому, запланованої на 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом).

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп сказав своєму найближчому оточенню, що в найближчі тижні мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск піде з посади.