Трамп хоче перемир’я на Великдень. Це реально?

Президент США Дональд Трамп раніше вже допускав, що російський президент Володимир Путін тягне час

Якщо Кремль не піде на умови Вашингтону, то чи готовий Трамп справді запровадити нові санкції?

Після суботньої партії у гольф із президентом США у Флориді фінський лідер Александр Стубб заявив, що порадив Дональду Трампу встановити дедлайн для угоди про припинення вогню в Україні. І, за словами Стубба, таким граничним терміном могло б стати 20 квітня, коли християни в усьому світі відзначають Великдень.

Таким чином президент Фінляндії вкотре повернув у публічний дискурс ідею про «великоднє перемир’я». Раніше про те, що в адміністрації Трампа розраховують досягти перемир’я до 20 квітня, щонайменше двічі писало видання Bloomberg із посиланням на джерела, «знайомі з плануванням».

Сам Трамп теж не проти якомога швидше домогтися припинення вогню. Але у час, коли російські удари по Україні лише посилюються, а домовленості про часткове перемир’я зриваються, чи існують підстави вважати, що вогонь справді припиниться на Великдень?

Трампу уривається терпець?

Спілкуючись із журналістами 30 березня, фінський президент Александр Стубб сказав, що терпіння Дональда Трампа щодо Росії вичерпується, і США мають «далекосяжні» плани, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

Фінський президент також пояснив, чому, на його думку, Великдень є вдалим граничним терміном для встановлення перемир’я в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб під час візиту до України. Київ, 3 квітня 2024 року

«20 квітня було б добрим часом для повного припинення вогню без будь-яких умов... Тому що потрібний граничний термін, тому що це Великдень і тому що президент Дональд Трамп (у цей день) перебуватиме на посаді впродовж трьох місяців», – сказав Стубб фінським журналістам у Лондоні.

Президент Фінляндії Александр Стубб під час візиту до України. Київ, 3 квітня 2024 року фото: www.president.gov.ua

Пізніше сам Трамп частково підтвердив, що справді прагне встановити певний дедлайн для досягнення угоди про припинення вогню.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tasavallan presidentin kanslia (@tpkanslia)

«Це своєрідний психологічний дедлайн. Якщо я побачу, що процес навмисно затягується, мене це не влаштує», – зазначив Трамп, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One ввечері у неділю.

Він також сказав, що, на його думку, Путін все ж «хоче укласти угоду».

Ці заяви Трампа пролунали вже після того, як американський президент у розмові з NBC News заявив, що він був «дуже злий» і «розлючений» на президента РФ Володимира Путіна через пропозицію останнього ввести в Україні «зовнішнє управління» для проведення виборів і зміни керівництва України.

Очільник Росії Володимир Путін на щорічній підсумковій пресконференції і так званій «прямій лінії». Москва, 19 грудня 2024 року фото з відкритих джерел

Втім, Трамп пояснив це тим, що подібні пропозиції віддаляють сторони від мирної угоди: «Нове керівництво означає, що ви не збираєтеся укладати угоду протягом тривалого часу, чи не так?»

Трамп також зазначив, що такі коментарі Путіна свідчать про «рух у неправильному напрямку».

Втім, як довго готовий Трамп чекати, щоб Путін все ж пристав на пропозицію про 30-денне перемир’я, яке запропонували США, і з яким погодилась Україна?

«Очевидно, що президент Трамп розчарований тим, як довго тривають ці переговори або процес переговорів», – каже у коментарі Радіо Свобода старший співробітник американського консервативного аналітичного центру Hudson Institute Люк Коффі.

Аналітик вважає, що президент Трамп і його команда раніше думали, що зможуть врегулювати війну в Україні швидко, оскільки могли не розуміти багатьох тонкощів конфлікту.

«Особисто я вважаю, що президент Путін робить все можливе, щоб тягнути процес якомога довше», – каже Коффі і додає, що не вважає, що Великдень є реалістичним терміном для перемир’я.

Трамп знову погрожує санкціями. Чи запровадить він їх цього разу?

В інтерв’ю NBC Трамп також заявив, що, якщо Росія виявиться нездатною укласти угоду про мир в Україні, США запровадять вторинні мита на всю нафту, що постачається з Росії.

«Тож якщо ви купуєте нафту у Росії, ви не зможете мати справи зі Сполученими Штатами», – сказав Трамп, додавши, що розмір мит може сягати 25–50%.

За словами Трампа, таке рішення буде, якщо Росія впродовж місяця не погодиться на припинення вогню. Президент США при цьому знову заявив, що у нього «дуже добрі стосунки з Путіним» і що його гнів «дуже швидко зникне, якщо Путін зробить те, що потрібно».

Судячи із цієї заяви, дедлайн у 30 квітня Трампа мав би також задовольнити.

Але якщо Кремль не піде на умови Вашингтону, то чи готовий Трамп справді запровадити нові санкції?

На думку аналітика і колишнього члена делегації України на мінських переговорах Сергія Гармаша, ні.

Сергій Гармаш фото: radiosvoboda.org

«Я не думаю, що [Трамп] збирається запроваджувати санкції [проти Росії]. Він може погрожувати запровадити ці санкції – так, але те, що він їх запровадить – ні. У будь-якому випадку Трамп більше зацікавлений у партнерстві з Росією, ніж з Україною. Україна не є гравцем для Трампа. Він вважає, що Україні можна диктувати і контролювати. Але Путіну можна погрожувати, але не можна диктувати, тому в будь-якому випадку Трамп пожертвує інтересами України заради своїх угод. .... Україна в цьому випадку буде для нього інструментом тиску на Росію», – сказав Гармаш в етері телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю Голосу Америки.

А, на думку директора програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська Призма» Олександра Краєва, для посилення санкцій проти Росії в Америці може бути сприятливий політичний клімат, і тому подібного виключати не варто.

«Все-таки вводити мита проти союзників – це одне, а використовувати мита, щоб покарати диктатора і зупинити агресивну війну – це зовсім інше. Це реально може отримати якусь підтримку навіть серед трампістів... Бо так чи інакше, але санкційний режим проти Росії діє більше 11 років. І цей санкційний режим з кожним роком за будь-якої адміністрації, навіть за першої адміністрації Трампа, не скорочувався, він лише розширювався. А тому наступне посилення тиску на Росію, мені здається, буде абсолютно логічно виглядати», – сказав Краєв в етері програми «Радіо Свобода».

Чи готовий Трамп посилювати тиск на Путіна, зокрема економічний, стане зрозуміло вже зовсім скоро, каже Люк Коффі. На думку експерта, поки ж переговори між Путіним і Трампом змушують останнього виглядати слабким і «таким, що не контролює ситуацію».

«І якби я був президентом Трампом, я б розцінив це як неповагу. І це те, що має значення особисто для президента Трампа. Тому я думаю, що настав час, коли ми так чи інакше дізнаємося, чи серйозно Трамп налаштований на те, щоб покласти край цій війні. Якщо він налаштований серйозно, то він чинитиме більший тиск на Росію. Якщо – ні, то ми побачимо продовження того, що ми бачимо сьогодні», – вважає аналітик.

А чи готова Росія до перемир’я вже до Великодня?

Учасник останніх переговорів у Саудівській Аравії з російського боку, голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасін раніше сказав, що переговори «не призвели до чогось радикального» і «було б наївно очікувати прориву». Прогресу, за його словами, можна очікувати в найкращому випадку наприкінці року.

Тим часом атаки Росії по Україні впродовж останніх днів посилились. На думку аналітиків, це може свідчити про небажання Москви рухатися до перемир’я.

«Росія не зацікавлена в припиненні вогню, тому що військові дії, військові акції, впливи є частиною російської дипломатії, російської політики. І тому вони, звісно, не зацікавлені [у перемир’ї] насамперед зі стратегічної точки зору, з точки зору доктрини ведення переговорів зі Сполученими Штатами», – каже у коментарі Радіо Свобода військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

За оцінкою аналітика, про виснаження військового потенціалу РФ поки також не йдеться, адже Росія продовжує заробляти на продажі енергоносіїв: «Росія заробляє сотні мільярдів доларів на торгівлі газом і нафтою. То коли у них не буде фінансових ресурсів, тоді ми можемо говорити про стагнацію військового інструмента».

Михайло Самусь фото: radiosvoboda.org

Втім, для планування широкомасштабних операцій армії РФ необхідні значні кошти, зазначає Самусь, і тому Москва могла би піти на припинення вогню, принаймні у короткостроковій перспективі, щоб підштовхнути Трампа до скасування санкцій з РФ.

«Зняття санкцій з Росії – це зараз фактично основний дипломатичний трек. Як би це Росія не приховувала, саме зняття санкцій є основним дипломатичним треком для Кремля. І тому сама залежність між перемир’ям і намаганням відновити свої сили, я би це так не пов’язував. Все ж таки я би більше пов'язував це із питанням санкцій», – каже Самусь у розмові з «Радіо Свобода».

Він зазначає, що Трамп справді міг би піти на скасування санкції з Росії, оскільки може бути зацікавлений у спільних економічних проєктах з РФ. Як приклад експерт наводить ідею відновлення роботи газогонів «Північний потік» і «Північний потік-2», де американські інвестори могли би взяти участь.

Про те, що такі переговори між РФ і США йдуть, нещодавно підтвердив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Якщо Володимир Путін не прагне припиняти війну в Україні до 20 квітня або принаймні до початку травня, як цього очікує Дональд Трамп, він може прагнути дотягнути бойові дії до саміту НАТО наприкінці червня, вважає експерт Hudson Institute Люк Коффі.

«Путін хоче, щоб це стало питанням під час саміту НАТО. Він хоче, щоб альянс виглядав розділеним і розколотим. А потім, на тому ж тижні, коли відбудеться саміт НАТО, Путін скаже, що хоче зустрітися з президентом Трампом, щоб обговорити реальне припинення вогню. Таким чином може скластися божевільна ситуація, коли президент Трамп зустрічається з Путіним на тому ж тижні, що і саміт НАТО, що, на мою думку, буде катастрофою для альянсу», – сказав Коффі.

Попри те, що Трамп відвів Путіну місяць на виконання його вимог, американський президент планує провести телефонну розмову із російським лідером вже цього тижня.

У Кремлі підготовку такої розмови поки що не підтверджували і слова Трампа не коментували.

Сашко Шевченко