Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль

Мосаб Хасан Юсеф, виступаючи перед присутніми, заявив, що ХАМАС «не вірить у політичні кордони» і додав, що це досі «не всім очевидно»

Показ фільму був організований постпредом Ізраїлю при ООН Гіладом Ерданом

В ООН 20 листопада показали документальний фільм «Свідоцтво розправи 7 жовтня» про напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. На засіданні з промовою виступив Мосаб Хасан Юсеф – син шейха Хасана Юсефа, одного із засновників угруповання, повідомляє The Jerusalem Post.

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Показ був організований постпредом Ізраїлю при ООН Гіладом Ерданом, у заході взяли участь сотні людей, серед яких постпреди інших країн при ООН, дипломати та лідери єврейських громад.

Мосаб Хасан Юсеф, виступаючи перед присутніми, заявив, що ХАМАС «не вірить у політичні кордони» і додав, що це досі «не всім очевидно». Він висловив думку, що головний злочин ХАМАС перед палестинським суспільством – це ідеологічна обробка дітей, яким з раннього віку вселяють думку про необхідність «знищити державу Ізраїль».

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Також Мосаб Хасан Юсеф розповів, як його «виховували».

«Коли в десятирічному віці я відмовився підкоритися ХАМАСу, мене прив'язали до стовпа, і високопоставлений лідер угруповання мене відшмагав. Мій батько тоді сидів у в'язниці, і цей лідер думав, що він мій наставник. Ось це дисципліна ХАМАС. Вони хотіли, щоб я став таким самим... таким же жорстоким дикуном, як вони», – пояснив чоловік.

Нагадаємо, Мосаб Хасан Юсеф народився 1978 року. Він був старшим сином у родині шейха Хасана Юсефа і вважався його головним спадкоємцем. Його доручення Мосаб почав виконувати вже у підлітковому віці. Вперше хлопця затримали, коли йому було 10 років – через те, що він закидав камінням єврейських поселенців на Західному березі під час Першої палестинської інтифади.

У середині 1990-х Юсеф провів кілька років в ізраїльських в'язницях. За його власними словами, саме там він зрозумів, що ХАМАС діє як злочинна організація – коли спостерігав за тим, як члени угрупування, що сиділи у в'язниці, катували інших ув'язнених, яких вони підозрювали у зв'язках з Ізраїлем.

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1996 року Юсеф прийняв пропозицію ізраїльської служби безпеки Шабак стати інформатором. Через рік він вийшов із в'язниці, а потім упродовж 10 років працював під кодовим ім'ям «Зелений принц». Завдяки отриманій від нього інформації спецслужби змогли запобігти десяткам терактів і нападів на ізраїльтян, а багатьох лідерів ХАМАС було заарештовано. При цьому він стверджував, що ключовою умовою його співпраці з Шабак було збереження життя терористам, місцеперебування яких він видавав Ізраїлю.

У 2007 році Юсеф виїхав з Близького Сходу, а за кілька років отримав політичний притулок у США та американське громадянство. Деталі біографії Юсефа стали відомі після виходу його книги «Син ХАМАС» у 2010 році. Пізніше за книгою зняли фільм.

Батько Мосаба Хасана Юсефа, шейх Хасан Юсеф, входить до керівництва осередку ХАМАС на Західному березі і вважається одним із духовних лідерів угруповання. Його багато разів заарештовувала влада Ізраїлю. Загалом він провів у в'язниці понад 20 років. Востаннє його заарештували 19 жовтня разом із десятками інших членів ХАМАС у межах одного з масштабних рейдів спецслужб та військових Ізраїлю, які почалися на Західному березі після початку нової війни.