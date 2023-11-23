Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир’я: деталі

Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС триватиме чотири дні

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о сьомій годині ранку

У четвер, 23 листопада, речник міністерства закордонних справ Катару заявив, що тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о сьомій годині ранку, а першу групу ізраїльських заручників буде звільнено того ж дня о 16:00. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Очікується повернення з полону ХАМАС 13 ізраїльтян – жінок і дітей. Після цього відбудеться звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць.

Військове крило ХАМАС також повідомило, що режим припинення вогню набуде чинності вранці в п'ятницю і триватиме чотири дні.

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«Через чотири дні буде звільнено 50 (заручників – «Главком»)», – повідомила бригада Із ад-Діна аль-Кассама, підтверджуючи інформацію, що троє ув’язнених палестинських засуджених за тероризм будуть звільнені в обмін на кожного ізраїльського заручника.

Тобто загалом з ізраїльських в’язниць буде звільнено 150 палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем за терористичні злочини, всі вони жінки або неповнолітні.

Раніше вважалося, що пауза в боях почнеться лише після звільнення першої групи ізраїльських заручників.

Угода про перемир’я і звільнення заручників укладена за посередництва Катару та США.

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Раніше ми повідомляли, що припинення вогню між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС розпочнеться не раніше п'ятниці 24 листопада.

До слова, Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду про визволення близько 50 заручників, які були викрадені у Секторі Гази.