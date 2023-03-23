Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда та очільник України Володимир Зеленський в Києві

Компенсацію Польща отримує з Європейського фонду миру

Польща отримала від Європейського союзу 43 млн євро за постачання військової допомоги Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Portal Samorządowy.

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Компенсацію Польща отримує з Європейського фонду миру за надання Україні військово-технічної підтримки.

«Ми не тільки купуємо із-за кордону зброю, яка набагато сучасніша, ніж те, що ми поставляємо, але водночас зміцнюємо нашу армію», – сказав Моравецький.

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Крім того, Польща очікує отримати ще 240 млн євро компенсації за надану військову допомогу Україні.

Збройні сили України вже отримали від Польщі танки Т-72, артилерійські снаряди і боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. Також прем'єр нагадав, що країна навчає українських солдатів обслуговуванню танків Leopard 2 та гаубиць Krab.

Раніше Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України.