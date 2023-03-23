Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну
Президент Польщі Анджей Дуда та очільник України Володимир Зеленський в Києві
фото з відкритих джерел

Компенсацію Польща отримує з Європейського фонду миру

Польща отримала від Європейського союзу 43 млн євро за постачання військової допомоги Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Portal Samorządowy.

Компенсацію Польща отримує з Європейського фонду миру за надання Україні військово-технічної підтримки.

«Ми не тільки купуємо із-за кордону зброю, яка набагато сучасніша, ніж те, що ми поставляємо, але водночас зміцнюємо нашу армію», – сказав Моравецький.

Крім того, Польща очікує отримати ще 240 млн євро компенсації за надану військову допомогу Україні.

Збройні сили України вже отримали від Польщі танки Т-72, артилерійські снаряди і боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати. Також прем'єр нагадав, що країна навчає українських солдатів обслуговуванню танків Leopard 2 та гаубиць Krab.

Раніше Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України.

Теги: Польща Україна війна боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
Польща пояснила, чому не підписалася під закупівлями боєприпасів для України
21 березня, 01:26
Міністр оборони Польщі: Поляки мають бути готові воювати за свою країну
Міністр оборони Польщі: Поляки мають бути готові воювати за свою країну
19 березня, 03:38
Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі
Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі
15 березня, 18:50

Економіка

Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну
Польща отримала понад €40 млн за постачання техніки в Україну
Перша допомога Європи у відбудові України: деталі нової програми
Перша допомога Європи у відбудові України: деталі нової програми
Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці
Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці
США запровадили санкції проти компаній, причетних до виробництва іранських дронів
США запровадили санкції проти компаній, причетних до виробництва іранських дронів
Одна із країн продала окупантам дронів на понад $12 млн
Одна із країн продала окупантам дронів на понад $12 млн
Україна отримала від ЄС макрофінансову допомогу: деталі
Україна отримала від ЄС макрофінансову допомогу: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
12K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7754
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
6683
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
5622
Росією шириться небезпечна хвороба: деталі
5476
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Новини

Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту