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МКС неочікувано «передумав» арештовувати прем'єра Нетаньягу – Jerusalem Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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МКС неочікувано «передумав» арештовувати прем'єра Нетаньягу – Jerusalem Post
Британія оскаржує рішення МКС щодо Нетаньягу
фото із відкритих джерел

The Jerusalem Post: після рішення Міжнародного кримінального суду процес видачі ордерів на арешт може затягнутися на місяці

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у рамках досудового розгляду відклав ухвалення рішення про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта. Про це пише газета The Jerusalem Post.

Зазначається, що МКС пішов на цей крок після того, як Велика Британія подала заяву amicus curiae («друга суду» –  Главком) проти юрисдикції міжнародного органу кримінальної юстиції з цього питання. У результаті інстанція не лише задовольнила клопотання Лондона про втручання у судовий процес, а й надала право іншим країнам висловити свою позицію щодо цієї справи у строк до 12 липня. Як пише The Jerusalem Post, після рішення МКС весь процес видачі ордерів на арешт може затягнутися на місяці.

Практика amicus curiae в рамках судової системи деяких країн передбачає можливість направлення до суду незалежними експертами, які прямо не беруть участь у розгляді, своїх висновків з суспільно значущих питань.

Прокуратура МКС проводила попереднє вивчення ситуації на палестинських територіях із 16 січня 2015 року. 20 грудня 2019 року прокурор МКС Фату Бенсуда заявила, що на запит Палестини прокуратура завершила попереднє вивчення і дійшла висновку, що ситуація задовольняє всім критеріям Римського статуту для відкриття повноцінного розслідування щодо дій Ізраїлю на палестинських територіях у 2014 році.

20 травня 2024 року прокурор МКС Карім Хан звернувся до палати попереднього провадження з вимогою видати ордер на арешт Нетаньягу та Галанта. За його словами, прокуратура зібрала докази, які дозволяють вважати, що Нетаньягу та Галант несуть відповідальність за військові злочини та злочини проти людяності, скоєні на території Палестини (у Секторі Гази) як мінімум з 8 жовтня 2023 року.

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Теги: прокуратура Міжнародний кримінальний суд арешт прокурор суддя Велика Британія розслідування Сектор Гази Беньямін Нетаньягу

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