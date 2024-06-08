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У Німеччині вже тиждень розшукують 9-річну українку, яка зникла дорогою до школи

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Німеччині вже тиждень розшукують 9-річну українку, яка зникла дорогою до школи
Валерія зникла 3 червня
фото з відкритих джерел

Родина родом із Дніпропетровщини

У німецькому місті Дебельн у федеральній землі Саксонія досі не знайшли 9-річну українку Валерію, яка зникла дорогою до школи. Її шукають уже тиждень. Про це пишуть Bild та Frankfurter Rundschau.

Німецькі екстрені служби вже обшукали близько третини міста Дебельн, а поліція має у своєму розпорядженні понад десять терабайтів даних з камер спостереження. Крім того, для пошуків використовуються так звані суперрозпізнавачі – люди, які особливо швидко розпізнають обличчя.

Місцевих жителів також просять шукати дівчинку у власних городах, підвалах, гаражах та сараях. Водночас правоохоронці стежать за промисловими пустирями в місті.

Зниклу дівчинку шукають правоохоронці та волонтери
Зниклу дівчинку шукають правоохоронці та волонтери
фото: Bild

Речник поліції Анджей Ридзік оцінив кількість залучених співробітників екстрених служб приблизно у 100. За його словами, вони «намагаються перевернути кожен камінь». Своєю чергою місцеві волонтери також шукають зниклу українку у вільний час.

«Ми розширюємо розслідування за межі національних кордонів і співпрацюємо з іноземними правоохоронними органами», – заявив він. Так, тепер німецька поліція співпрацює з Україною, Польщею та Чехією.

Ридзік зазначив, що слідчі отримали сотні підказок, додавши, що «ми все ще нічого не виключаємо».

Зокрема, один із однокласників Валерії розповів, що нібито бачив дівчинку у шкільному автобусі в день її зникнення. А втім, у поліції кажуть, що ймовірніше за все вона не сідала у нього.

Як відомо, вранці 3 червня у німецькому місті Дебельн у федеральній землі Саксонія дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка Валерія. Востаннє її бачили того дня близько 6:50 за місцевим часом. Вона йшла до школи та мала сісти на міський автобус, яким щодня їздила на навчання.

Її сім’я звернулася в поліцію із заявою про зникнення лише в другій половині дня після того, як вона вчасно не повернулася зі школи. Своєю чергою школа завчасно не повідомила батьків про те, що Валерія не прийшла на заняття.

Поліція не називає її громадянства, але ЗМІ зазначали, що зникла дівчинка «з української родини». Німецькі видання також писали, що правоохоронці «не виключають злочин».

«Радіо Свобода», посилаючись на поліції землі Саксонія, додає, що до пошуків залучають кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Понад 300 правоохоронців знову і знову прочісують усе місто.

Як розповів друг сім'ї зниклої дівчинки, українська біженка приїхала разом із двома неповнолітніми дітьми до Німеччини у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, що у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.

Нагадаємо, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

У травні у Німеччині знову здійснено напад на українського підлітка.

Теги: Свобода радіо школа навчання розслідування гелікоптер поліція злочин місто автобус

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