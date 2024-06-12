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Аргентина збирається передати Україні винищувачі Super Etendard, але є нюанс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Аргентина збирається передати Україні винищувачі Super Etendard, але є нюанс
Винищувачі Super Etendard довели свою стратегічну цінність під час Фолклендської війни між Великою Британією і Аргентиною
фото з відкритих джерел

Аргентина не може отримати доступ до літаків через ембарго, запроваджене Великою Британією

Президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав план щодо передачі Україні п’яти винищувачів Super Etendard, які були законсервовані через ембарго Великої Британії. Про це повідомляє Infobae.

За даними видання, участь Франції є ключовою у питанні передачі літаків Україні та подолання британського ембарго, тому аргентинські чиновники вже кілька тижнів працюють над тим, аби досягти прогресу в цьому кроці. У процесі також беруть участь США і НАТО.

Зазначається, що відповідний план розробляли міністр закордонних справ Діана Мондіно та міністр оборони країни Луїс Петрі. Мондіно обговорювала питання передачі техніки під час зустрічей у Парижі з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне, а також на неанонсованій зустрічі з НАТО в Брюсселі та під час візиту до радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Міністр оборони Аргентини також планує відвідати штаб-квартиру НАТО та разом з міністром закордонних справ взяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Крім того, він планує зустрітися із своїм французьким колегою в Парижі. Зазначається, що під час кожної зустрічі Петрі планує порушити питання про рішення Мілея відправити п’ять літаків Super Etendard Україні.

Аргентина не може отримати доступ до літаків через ембарго, запроваджене Великою Британією, і відтоді, як літаки прибули до країни у 2019 році, вони жодного разу не використовувалися. Колишній президент Аргентини Маурісіо Макрі придбав їх, знаючи, що вони залишаться на землі, а Лондон ніколи не дасть дозволу на їх активацію.

Infobae повідомляє, що винищувачі Super Etendard довели свою стратегічну цінність під час Фолклендської війни між Великою Британією і Аргентиною за контроль над Фолклендськими Островами.

План уряду Мілея передбачає створення обхідного шляху для подолання британського ембарго і надання Україні доступу до військових літаків, які наразі зберігаються у Пуерто-Бельграно. Наразі винищувачам необхідні патрони, які дозволили б катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Згідно з планом, Аргентина здійснить обмін з Францією, обмінявши Super Etendard на іншу військову техніку – безпілотники або гелікоптери. Своєю чергою, адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона відповідатиме за встановлення нових патронів у катапультні гнізда. Таким чином, Аргентина не братиме прямої участі у війні Росії проти України, а остаточна політична відповідальність залишиться на Франції.

Однак видання зазначає, що через те, що Макрон програв парламентські вибори в ЄС і призначив вибори у Франції на кінець місяця, він, ймовірно, не приділятиме багато уваги питанням, які не входять до внутрішнього порядку денного, а поразка на виборах може означати кінець його президентства. Якщо це станеться, то Марін Ле Пен – лідер ультраправого блоку Національне об'єднання стане його наступницею, а план Мілея так і залишиться нереалізованим.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа.

Раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов повідомив, що низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів. 

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Теги: винищувач літак Аргентина Велика Британія Франція ембарго

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