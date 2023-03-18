Росія у відповідь на санкції Британії збільшила список своїх ворогів

Відомство країни-аресорки розлючене через зусилля англійців із військово-технічної підтримки України

Міністерство закордонних справ Росії збільшило свій «стоп-лист» на 23 представників британських збройних сил, медіа, суддівського корпусу та кримінально-виконавчої системи. Про це повідомило відомство країни-агресорки.

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МЗС РФ заявило, що заходи вжито у відповідь на санкції Лондона щодо низки фізичних та юридичних осіб, а також комплексні зусилля англійців із військово-технічної підтримки України.

До списку ворогів Росії потрапили «офіцери британських збройних сил, які причетні до організації підготовки на території Сполученого Королівства українських військовослужбовців для ведення бойових дій проти російської армії, у т.ч. командири формувань, які надавали із цією метою інструкторів».

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Також до «стоп-листа» внесено керівництво медіакорпорації Zinc Network – її CEO Роберт Елліот, виконавчий директор Скотт Браун та виконавчий директор з питань досліджень та стратегії Льюїс Брук. Також обмеження запроваджено щодо низки суддів та посадових осіб кримінально-виконавчої системи Великої Британії.

Востаннє перед цим Росія запроваджувала санкції проти громадян Великобританії 14 січня 2023 року. Тоді в «стоп-листі» були міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі та начальник Генштабу Патрік Сандерс. Санкції розширили на тлі ухваленого британською владою рішення передати Україні партію сучасних важких бойових танків Challenger 2.

Раніше повідомлялося, що Росія активізувала спроби обійти санкції через ще одну країну.