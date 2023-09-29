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«Посадити Залужного» не вийшло

glavcom.ua
Російська пропаганда хоче переконати, що між Залужним та Зеленським виник конфлікт
фото з відкритих джерел

Залужний не проходить підозрюваним чи свідком у жодному провадженні, заявили в Офісі президента України

«Тюремна» тематика цікава також у контексті свіжого фейку про нібито «кримінальну справу» проти головнокомандувача ЗСУ Залужного.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що українські правоохоронці провели бесіди з деякими військовими у справі про здачу Півдня та неналежну оборону Херсонської області на початку вторгнення РФ.

На бесіду, нібито, приходили і до Залужного, хоча жодного процесуального статусу у справі він не має. 

Цю історію з радістю підхопила пропаганда. Мовляв, «у вузьких політичних колах цю справу вже називають «справою Залужного».

«Посадити Залужного» не вийшло фото 1

Насправді, Залужний не проходить підозрюваним чи свідком у жодному провадженні, заявили в Офісі президента України: «інформація про підозри Залужному є тотальною брехнею і фейком російських пропагандистів, який тиражується українськими анонімними Telegram-каналами та деякими ЗМІ. В Україні немає кримінальної справи проти Залужного, він не проходить ні як свідок, ні як підозрюваний чи обвинувачений. Ця інформація є вигадкою від першої до останньої букви».

Отже, після «перебування Залужного в критичному стані», «сварки с Зеленським», «надання громадянства США» пропаганда вирішила головкома «посадити». І знову марно.

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Теги: пропаганда росіяни Валерій Залужний

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